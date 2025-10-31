La Poste du Bénin célèbre l’excellence et l’innovation

‎ L’ambiance était festive, jeudi 30 octobre 2025 à l’hôtel Azalaï, où La Poste du Bénin SA a célébré en différé la Journée mondiale de la Poste, initialement fêtée chaque 9 octobre. La célébration a été marquée par la remise de prix aux 10 écoliers et écolières finalistes de la 54ème édition du Concours International de Compositions Epistolaires (CICE) et aux lauréats du Jeu Tombola CNE (Caisse Nationale d’Épargne).

‎ Dans une salle décorée aux couleurs bleu et jaune, caractéristiques de La Poste du Bénin, le public composé d’employés, de partenaires, de clients et autres invités, a célébré en différé la Journée mondiale de la Poste ce 30 octobre 2025 à Cotonou.

‎Le ton a été donné par Ismaël BAGNAN, président du comité d’organisation, qui a salué « le rôle de sanctuaire que joue la Poste dans la communication, le commerce et le développement social et économique de nos nations ». Il a exprimé sa gratitude envers le Directeur général, Krishnan LOKOSOU, dont « le leadership et la vision portent au quotidien le développement de La Poste du Bénin SA ».

‎L’occasion a aussi permis de célébrer les dix jeunes lauréats du Concours international de compositions épistolaires organisé autour du thème : « Imagine que tu es l’Océan. Écris une lettre à une personne pour lui expliquer pourquoi et comment elle devrait prendre soin de toi ».

‎Les clients gagnants de la Tombola de la Caisse Nationale d’Épargne (CNE) ont également été récompensés. « Merci de continuer à nous faire confiance », a lancé le président du comité d’organisation, à l’endroit des heureux lauréats.

‎Prenant la parole, le Directeur général Krishnan LOKOSOU a mis l’accent sur les défis liés à la digitalisation, à la concurrence de l’informel et des acteurs privés. Mais loin du découragement, le DG de La Poste du Bénin a appelé à la réinvention. « Nous avons l’obligation de nous réinventer constamment, d’être dans une approche transparente de recherche de solutions et d’avoir le sentiment permanent de l’urgence », a-t-il indiqué.

‎ « La Poste a aujourd’hui un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards et nous espérons faire un résultat supérieur cette année », s’est félicité le DG Krishnan LOKOSOU. Il a également rendu hommage à la jeunesse et à l’esprit d’innovation des équipes.

Le DG n’a pas manqué de remercier les partenaires dont SOBEBRA, Librairie Notre-Dame, NSIA Assurances, la Bibliothèque nationale, l’Africaine des Assurances, MTN, CELTIIS, etc.

‎Poste du Bénin, 1er service EMS en Afrique et 3è au niveau mondial

‎Représentant le Directeur général de l’Union Postale Universelle (UPU), Eric CONTAYON a salué « le rôle vital joué par le secteur postal, qui tisse un lien essentiel entre les populations du monde entier ».

‎Il a rappelé que le thème retenu cette année, « PostForPeople : Service local, portée mondiale », invite à bâtir « un réseau postal plus accessible, plus fiable et plus inclusif que jamais ».

‎La Poste du Bénin a été distinguée meilleur service EMS d’Afrique en 2024, et troisième au niveau mondial, selon Eric Contayon. « Félicitations, monsieur le Directeur général ! Félicitations à vous les employés, à quelque position que vous soyez », a lancé le représentant de l’UPU, sous une salve d’applaudissements.

Il a remercié le Directeur général de La Poste du Bénin qui a mis disposition de l’UPU « de nouveaux locaux flambant neufs et modernes, améliorant de manière significative la visibilité du Bureau régional parmi les représentations ».

‎Eric CONTAYON a souhaité que le Bénin se hisse au 1er rang du classement mondial 2025. Le représentant de l’Union Postale Universelle (UPU) a également émis le vœu de voir deux représentants du Bénin au prochain congrès de l’UPU.

‎Marc MENSAH

