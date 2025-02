La Police veut retirer les véhicules dangereux de la circulation

La Police républicaine a annoncé la mise en œuvre de plusieurs mesures afin de réduire les accidents sur nos routes.

Pour garantir la sécurité des usagers, la Police républicaine va renforcer les contrôles sur les axes routiers. La Police républicaine relève que les véhicules vétustes, techniquement défaillants, transformés et chargés hors gabarit sont la cause de plusieurs cas d’accidents de la circulation, de la dégradation des routes et de la pollution de l’environnement. Ce qui met en péril la vie de leurs conducteurs, passagers et autres usagers de la route. Elle souligne également que lesdits véhicules notamment ceux transformés ne sont pas couverts par une police d’assurance en cas de sinistre.

La Police Républicaine a donc décidé d’intensifier

les contrôles déjà en cours sur les axes routiers sur toute l’étendue du territoire. Il sera également procédé au retrait systématique de la circulation des véhicules branlants, souvent sans attestation de visite technique ni assurance valide.

De plus, informe la même source, un contrôle strict des chargements hors gabarit s’effectue et se poursuivra sur l’ensemble du territoire national.

A.A.A

