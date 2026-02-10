La Police surprend un cambrioleur en flagrant délit

Une patrouille motorisée du commissariat de l’arrondissement de Savè, dans le département des Collines, a surpris ce mardi 10 février 2026 à un carrefour de la ville, un individu en plein cambriolage d’un restaurant.

Un présumé cambrioleur arrêté ce mardi 10 février 2026 à Savè en pleine action de cambriolage. La Police à travers une publication sur ses canaux digitaux informe que le mis en cause ayant aperçu les éléments de l’équipe de patrouille, s’est aussitôt camouflé pendant un laps de temps avant de prendre la fuite.

La course poursuite engagée par les policiers a permis de le rattraper après 500 mètres plus loin dans une concession environnante dont il a escaladé la clôture pour s’y réfugier. Interpellé, il a cité son receleur. Ce dernier a également été arrêté avec divers objets retrouvés chez lui et issus de cambriolages antérieurs.

Le cambrioleur avait déjà conditionné un gros colis de vivres. En garde à vue avec son receleur, les deux seront bientôt présentés au procureur pour répondre de leurs actes.

F. A. A.

10 février 2026 par ,