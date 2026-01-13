La Police républicaine se dote de 4 aéronefs de type ULM

La Police républicaine accroît ses capacités d’anticipation et de réaction dans la sécurisation du territoire béninois.

4 aéronefs de type ULM (ultra-léger motorisé) ont été intégrés aux moyens opérationnels de la Police républicaine. Ces appareils légers et maniables sont destinés à renforcer la surveillance du territoire.

Selon les autorités policières, ces aéronefs permettront des interventions plus rapides. Ils pourront survoler aussi bien les zones urbaines que rurales. L’objectif est d’améliorer la collecte d’informations et la coordination au sol.

Les appareils ont déjà fait l’objet de tests opérationnels. Déployés lors des Vodun Days 2026, ces aéronefs ont contribué à la surveillance des rassemblements et des flux de populations.

Cette dotation s’inscrit dans une dynamique de modernisation des forces de sécurité. Elle vise notamment la lutte contre la criminalité et l’insécurité routière. La Police républicaine entend ainsi accroître sa capacité d’anticipation et de réaction.

M. M.

13 janvier 2026 par ,