La Police républicaine instruite pour libérer les espaces publics

Dans le cadre du renforcement de l’ordre public et de la salubrité urbaine, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a, à travers un communiqué officiel, instruit la Police républicaine à mener des actions concertées avec les autorités locales pour libérer les espaces publics anarchiquement occupés. Il s’agit notamment de lutter contre la circulation des véhicules à bras, la divagation des animaux domestiques, la vente à la sauvette et la pollution visuelle et environnementale en milieu urbain. LIRE LE COMMUNIQUE

COMMUNIQUE

Il est constaté depuis un certain temps, la réoccupation anarchique des espaces publics précédemment libérés, annihilant ainsi les efforts consentis pour rétablir l’ordre public dans ce sens

De même, s’observe la circulation anarchique des véhicules à bras (pousse-pousse, brouettes etc.) sur les axes asphaltés et leurs trottoirs, non seulement en perturbant la libre circulation des piétons, mais aussi en exposant des produits prohibés, devenant ainsi une source d’insécurité.

Par ailleurs, dans les grandes villes du pays, il s’observe aussi, l’exposition anarchique de pneus usagés le long des artères. Cela constitue une source non négligeable de pollution à laquelle viennent s’ajouter la divagation des animaux domestiques, la prolifération de la vente à la sauvette ainsi que l’émergence des urinoirs improvisés à ciel ouvert dans les espaces publics. Tous ces constats portent atteinte à l’ordre public dans ses différentes composantes à savoir la sécurité publique, la tranquillité publique, la salubrité publique et environnementale.

Devant ces constats, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique a instruit la Police Républicaine à agir de façon coordonnée avec les différents acteurs pour préserver l’ordre public.

A cet effet, il est procédé au retrait systématique des véhicules à bras, des pneus, à la lutte contre la vente à la sauvette et la pollution environnementale.

Aussi, les propriétaires et tenanciers des magasins, boutiques et débits de boissons sont-ils Instamment invités à libérer les espaces publics et les trottoirs sous peine d’y être contraints.

Par ailleurs, il est rappelé au public que la divagation des animaux dans les villes demeure interdite.

Les populations sont donc invitées à mettre fin à ces violations et à coopérer activement avec les services de la Police républicaine chargés d’assurer l’ordre public

