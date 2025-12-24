mercredi, 24 décembre 2025 -

Sécurité intérieure

La Police républicaine dotée de motos électriques




La société Spiro, spécialisée dans la confection et la commercialisation de motos électriques a fait don ce mardi 23 décembre 2025, de motos électriques à la Police républicaine. Cet appui en matériel roulant vise à renforcer la mobilité des agents de Police.

Vingte (20) motos électriques, c’est le don offert ce mardi 23 décembre par la société Spiro à la Police républicaine. Les motos offertes sont équipées de technologies avancées, telles que la géo-localisation, le tracking, le geofencing et le timefencing pour assurer non seulement la sécurité des agents en mission, mais aussi, renforcer leurs capacités opérationnelles. Elles font partie des dernières nées de la gamme Spiro, conçues après analyse et études des retours sur les tout premiers modèles mis en circulation dès les premières années.
Les motos mises à la disposition de la Police sont les « plus performantes et plus économiques », dotées d’une autonomie accrue avec des coûts de maintenance réduits.

F. A. A.

24 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le cinquantenaire de la retraite nationale de décembre célébré à Sékou


23 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La retraite nationale de décembre de l’Église Biblique de la Vie (…)
Lire la suite

Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
Lire la suite

Adam Boni Tessi, ex président de la HAAC reçoit les hommages de la Nation


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a (…)
Lire la suite

La police intercepte 19 voitures volées au Canada


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une opération de la Police Républicaine a permis de mener un contrôle (…)
Lire la suite

Un enseignant fait un malaise en plein cours et meurt


26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A l’EPP de Somé, une localité de l’arrondissement de Kpakpamè, dans la (…)
Lire la suite

Annonce de décès


25 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
ANNONCE DE DÉCÈS La collectivité ADJAHOSSOU de Savalou Les (…)
Lire la suite

Un conducteur de taxi jugé pour corruption de policier


21 novembre 2025 par Marina Houénou
Un conducteur de taxi a été jugé ce jeudi 20 novembre 2025, à la Cour (…)
Lire la suite

Un camion en surcharge renversé à Dantokpa


21 novembre 2025 par Marina Houénou
Le chauffeur d’un camion en surcharge a perdu le contrôle au marché de (…)
Lire la suite

Un vendeur d’essence de contrebande assassiné


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le corps sans vie d’un jeune revendeur d’essence frelatée communément (…)
Lire la suite

Un enseignant de SVT interpellé pour abus sexuel sur une apprenante


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un enseignant de Sciences de vie et de la terre (SVT) a été interpellé (…)
Lire la suite

Près de 2 millions FCFA de faux billets saisis, deux individus arrêtés


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le commissariat du 5e arrondissement de Porto-Novo a interpellé, il y a (…)
Lire la suite

Un faux multiplicateur d’argent arrêté à Cana


17 novembre 2025 par Marina Houénou
Une équipe conjointe des commissariats de Hounli et de Cana, dans la (…)
Lire la suite

Eden food relève le défi des « 100 marmites en 24 heures »


14 novembre 2025 par Marina Houénou
La restauratrice béninoise « Eden food », de son vrai nom Love Anick (…)
Lire la suite

Un homme assassiné dans un litige foncier


14 novembre 2025 par Marina Houénou
Blessé par balles dans un conflit foncier à Lonfin dans la commune de (…)
Lire la suite

Un vendeur d’ ‘’œuf d’arc-en-ciel’’ arrêté


14 novembre 2025 par Marc Mensah
Les agents de police de l’arrondissement d’Ahouannonzou, commune (…)
Lire la suite

Un individu arrêté avec une centaine de plaques funéraires


13 novembre 2025 par Marina Houénou
Un individu a été arrêté au PK 14 Godomey, mercredi 12 novembre 2025, (…)
Lire la suite

La cantine de L’EPP Kpassali cambriolée


12 novembre 2025 par Marina Houénou
Située dans la commune de Glazoué, l’École primaire publique (EPP) de (…)
Lire la suite

Un employé poursuit son ex patronne en justice et exige 15 millions de (…)


12 novembre 2025 par Marina Houénou
Le Tribunal de première instance de Cotonou a examiné le dossier (…)
Lire la suite


