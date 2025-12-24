La Police républicaine dotée de motos électriques

La société Spiro, spécialisée dans la confection et la commercialisation de motos électriques a fait don ce mardi 23 décembre 2025, de motos électriques à la Police républicaine. Cet appui en matériel roulant vise à renforcer la mobilité des agents de Police.

Vingte (20) motos électriques, c’est le don offert ce mardi 23 décembre par la société Spiro à la Police républicaine. Les motos offertes sont équipées de technologies avancées, telles que la géo-localisation, le tracking, le geofencing et le timefencing pour assurer non seulement la sécurité des agents en mission, mais aussi, renforcer leurs capacités opérationnelles. Elles font partie des dernières nées de la gamme Spiro, conçues après analyse et études des retours sur les tout premiers modèles mis en circulation dès les premières années.

Les motos mises à la disposition de la Police sont les « plus performantes et plus économiques », dotées d’une autonomie accrue avec des coûts de maintenance réduits.

