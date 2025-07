La Police républicaine accueille 1785 jeunes recrues

La cérémonie de présentation au drapeau de 1785 élèves-agents de Police, promotion 2023, a eu lieu, ce mardi 22 juillet, au Centre de formation militaire de Bembèrèkè.

La Police Républicaine se renforce avec une nouvelle intégration de 1785 jeunes dont 109 filles. C’est dans le cadre du vaste programme de recrutement annuel de 2.000 agents de police initié par le gouvernement béninois.

Les élèves-agents de police ont suivi trois mois de formation militaire commune de base. Ils ont été formés aux fondamentaux du métier, notamment la discipline militaire. L’accent a également été mis sur les exercices de résistance physique, topographie, culture générale, gestion des explosifs improvisés, maniement des armes et marche tactique de 120 km.

Le Colonel Henri Agossou TOZE, Directeur du Centre de Formation Militaire de Bembèrèkè n’a pas manqué de saluer la rigueur et la discipline des jeunes recrues. La cérémonie a été présidée par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seidou. Les nouvelles recrues vont rejoindre l’Ecole des Brigadiers et Agents de Police pour une formation pratique de neuf mois.

A.A.A

23 juillet 2025