La Police renforce ses liens avec les populations de Dassa-Zoumè

La Police Républicaine poursuit ses activités intensives dans le cadre du ‘’Mois de la Police Communautaire’’. La deuxième phase a démarré, mercredi 5 novembre 2025, à Dassa-Zoumè.

La Police Républicaine renforce ses liens avec la population à travers plusieurs activités. Après Cotonou et Porto-Novo, la Police est désormais à Dassa-Zoumè afin d’échanger avec les conducteurs de taxi-motos, communément appelés « zémidjans », et les conducteurs de véhicules de transport en commun. Selon la Police Républicaine, « l’objectif global est de les informer et de les éduquer sur le concept de police communautaire, ses principes, son fonctionnement et surtout le rôle actif qu’ils peuvent jouer dans la prévention des incidents sécuritaires ».

Ces sessions qui auront aussi lieu à Djougou, Bembèrèkè, Parakou, Natitingou et Kandi permettent de sensibiliser au respect du code de la route pour prévenir les infractions et accidents ; d’enseigner les bons réflexes et pratiques pour réduire les risques sécuritaires ; et d’expliquer les responsabilités des conducteurs envers leurs passagers en cas d’accident.

