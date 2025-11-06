jeudi, 6 novembre 2025 -

637 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

‘’Mois de la Police Communautaire’’

La Police renforce ses liens avec les populations de Dassa-Zoumè




La Police Républicaine poursuit ses activités intensives dans le cadre du ‘’Mois de la Police Communautaire’’. La deuxième phase a démarré, mercredi 5 novembre 2025, à Dassa-Zoumè.

La Police Républicaine renforce ses liens avec la population à travers plusieurs activités. Après Cotonou et Porto-Novo, la Police est désormais à Dassa-Zoumè afin d’échanger avec les conducteurs de taxi-motos, communément appelés « zémidjans », et les conducteurs de véhicules de transport en commun. Selon la Police Républicaine, « l’objectif global est de les informer et de les éduquer sur le concept de police communautaire, ses principes, son fonctionnement et surtout le rôle actif qu’ils peuvent jouer dans la prévention des incidents sécuritaires ».

Ces sessions qui auront aussi lieu à Djougou, Bembèrèkè, Parakou, Natitingou et Kandi permettent de sensibiliser au respect du code de la route pour prévenir les infractions et accidents ; d’enseigner les bons réflexes et pratiques pour réduire les risques sécuritaires ; et d’expliquer les responsabilités des conducteurs envers leurs passagers en cas d’accident.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Des acteurs formés à la valorisation des archives du spectacle vivant


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Bibliothèque nationale du Bénin (BnB) a organisé du 3 au 5 novembre (…)
Lire la suite

Le modèle béninois de développement social en lumière à Doha


6 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La ministre des affaires sociales et de la microfinance, Véronique (…)
Lire la suite

Ouidah se prépare à accueillir la 3ᵉ édition des Vodun Days.


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La cité historique de Ouidah vibrera du 8 au 10 janvier 2026 au rythme (…)
Lire la suite

Création des pôles économiques régionaux d’industrie légère et (…)


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres, mercredi 5 novembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

Voici les conditions pour signer un accord-cadre avec l’État béninois


5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le décret n° 2025-637 du 08 octobre 2025, signé par le Président (…)
Lire la suite

4 ministres au Comité d’investissement du Fonds d’électrification rurale


5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les membres du Comité d’investissement du Fonds d’électrification (…)
Lire la suite

L’intégralité des propos de Patrice Talon sur les sujets d’actualité


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est prononcé (…)
Lire la suite

Pariez sur les meilleurs matchs de la 4ᵉ journée de Ligue des champions (…)


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Une autre fête footballistique attend les passionnés de ballon rond : (…)
Lire la suite

Angèle Azon Kouanou rejoint l’équipe de visite médicale


3 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le médecin Angèle Azon Kouanou, spécialiste en médecine interne, a (…)
Lire la suite

Tonato lance les travaux de la route Akassato–Sô-Ava


2 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement (…)
Lire la suite

Des cadres de la HAAC élevés à divers grades dans l’Ordre national


1er novembre 2025 par Marc Mensah
‎La République a rendu hommage à huit (8) cadres de la Haute Autorité (…)
Lire la suite

Plusieurs projets structurants au budget 2026 de Bohicon


1er novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le budget primitif de la commune de Bohicon pour l’exercice 2026 a été (…)
Lire la suite

Le Programme national Jeunesse, Paix et Sécurité consolidé


31 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Finaliser le Programme national Jeunesse, Paix et Sécurité, en vue de (…)
Lire la suite

Le derby londonien, le choc des leaders de Serie A à Milan et plus (…)


31 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
1xBet, le meilleur site de paris sportifs international, vous propose (…)
Lire la suite

Porto-Novo en jumelage avec la ville de Smara au Maroc


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une convention de jumelage unit désormais les villes de Porto-Novo et (…)
Lire la suite

Des fonds de retraite débloqués pour 504 ex militaires


29 octobre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a décidé, en Conseil des ministres ce mercredi 29 (…)
Lire la suite

Reprise des travaux sur l’axe Vakon-Avagbodji-Aguégués


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres ce mercredi 29 octobre 2025, le gouvernement a (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le gouvernement a tenu ce mercredi 29 octobre 2025, la session (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires