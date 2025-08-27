mercredi, 27 août 2025 -

332 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Accident du bus de la compagnie STM à Glazoué

La Police livre les premiers éléments de l’enquête




La Police républicaine a livré les premiers éléments de l’enquête sur le bus de la compagnie STM qui s’est renversé dans le fleuve Ouémé, à Thio, dans la commune de Glazoué. Un défaut de conduite serait à l’origine du drame.

Quelques précisions sur les causes probables de l’accident du bus de la compagnie STM sur le fleuve Ouémé à Thio, dans la commune de Glazoué, dans la nuit du 16 au 17 août 2025. La Police a auditionné les survivants de l’accident tragique. Selon les premiers éléments rapportés par Bip radio, l’excès de vitesse et le sommeil du conducteur sont des causes probables du drame. La glissière de sécurité aurait été touché par le bus plusieurs mètres avant sa montée sur le pont. L’enquête se poursuit.
Le chauffeur et le convoyeur ont péri dans cet accident qui a coûté la vie à une quarantaine de passagers.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le Béninois Maurice Azonnankpo nommé Coordonnateur résident au Burkina


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
C’est un Béninois qui occupe désormais le poste de Coordonnateur (…)
Lire la suite

Louis Vlavonou satisfait de l’évolution de la construction du marché de (…)


27 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Encore quelques mois (plus exactement en octobre-novembre 2025) et les (…)
Lire la suite

Edwin Harris Jr ouvre la 8e session d’information du GIABA à Dakar


26 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le directeur du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le (…)
Lire la suite

Démarrage de La libération de la berge Est à Abokicodji


22 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’opération de libération de la berge Est de la lagune de Cotonou a (…)
Lire la suite

Les rescapés de l’accident font des témoignages


22 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Sauvés par miracle de l’accident de bus dans le fleuve Ouémé, à (…)
Lire la suite

La veuve du Prof Tévoédjrè inhumée ce samedi


22 août 2025 par Marc Mensah
Isabelle Marie-Louise Ékué, la veuve de feu professeur Albert (…)
Lire la suite

Un Jackpot exceptionnel de 26,4 millions FCFA ce vendredi !


22 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Loterie Nationale du Bénin SA vous invite à une occasion (…)
Lire la suite

Le Niger remercie le Bénin pour sa solidarité


22 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement de la République du Niger a adressé ses remerciements (…)
Lire la suite

Bosè Alao, la veuve de Razack Omotoyossi


22 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Décédé à l’âge de 39 ans et inhumé ce 21 août 2025, Razack Omotoyossi, (…)
Lire la suite

Plus de 25 millions FCFA à gagner au PMU ce vendredi !


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Loterie Nationale du Bénin (LNB) annonce un jackpot exceptionnel de (…)
Lire la suite

Les inscriptions à l’examen du CQM ouvertes jusqu’au 17 septembre


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les registres d’inscription à l’examen du Certificat de Qualification (…)
Lire la suite

WeLoveEya Festival revient en décembre


21 août 2025 par Marc Mensah
Cotonou s’apprête à vibrer au rythme de l’afrobeat et des musiques (…)
Lire la suite

Une trentaine de corps enterrés ce mercredi


20 août 2025 par Marc Mensah
Une trentaine de victimes de l’accident de bus survenu dans le fleuve (…)
Lire la suite

Le Bénin lance l’obtention de l’acte de naissance dès l’hôpital


20 août 2025 par Marc Mensah
Le Bénin modernise son système d’état civil. Ce mercredi 20 août 2025, (…)
Lire la suite

L’Union Islamique du Bénin compatissante après la tragédie


20 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Union Islamique du Bénin (UIB) a exprimé, mardi, sa compassion après (…)
Lire la suite

Les familles entament l’identification des victimes


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’identification des victimes du tragique accident de bus dans le (…)
Lire la suite

L’ANIP rassure sur la Liste Électorale Informatisée (LEI)


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À cinq mois des élections générales de 2026, l’Agence Nationale (…)
Lire la suite

50 conducteurs de véhicules convoqués à la phase pratique du concours


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les conducteurs de véhicules administratifs admissibles au concours de (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires