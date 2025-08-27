La Police livre les premiers éléments de l’enquête

La Police républicaine a livré les premiers éléments de l’enquête sur le bus de la compagnie STM qui s’est renversé dans le fleuve Ouémé, à Thio, dans la commune de Glazoué. Un défaut de conduite serait à l’origine du drame.

Quelques précisions sur les causes probables de l’accident du bus de la compagnie STM sur le fleuve Ouémé à Thio, dans la commune de Glazoué, dans la nuit du 16 au 17 août 2025. La Police a auditionné les survivants de l’accident tragique. Selon les premiers éléments rapportés par Bip radio, l’excès de vitesse et le sommeil du conducteur sont des causes probables du drame. La glissière de sécurité aurait été touché par le bus plusieurs mètres avant sa montée sur le pont. L’enquête se poursuit.

Le chauffeur et le convoyeur ont péri dans cet accident qui a coûté la vie à une quarantaine de passagers.

F. A. A.

27 août 2025