La Police interpelle 82 personnes pour diverses infractions

Les éléments de la police républicaine ont procédé à plusieurs interpellations à Godomey et environs dans le cadre de l’opération "Coup de Poing".

Des opérations de la police républicaine menée du 1er au 15 décembre ont permis d’interpeller 82 personnes. Parmi elles, 32 individus ont été arrêtés lors du démantèlement de 7 « ghettos ». 28 autres ont été interpellés pour des faits de vol. Les autres interpellations concernent diverses infractions constatées lors des patrouilles et contrôles. L’une des personnes interpellée est soupçonnée de meurtre de son ami.

Les forces de l’ordre ont mis la main sur une quantité importante de substances prohibées, notamment 305 boulettes de chanvre indien, des comprimés psychotropes ainsi que d’autres produits assimilés. 5 kilogrammes de faux médicaments ont également été saisis.

Les opérations ont aussi permis d’importantes saisies matérielles. 25 motos ont été mises en fourrière pour défaut de pièces, tandis que deux engins déclarés volés ont été retrouvés.

La police a aussi récupéré 51 téléphones portables, 55 kilogrammes de barres de fer, un sac de sel, un bidon d’essence, ainsi que divers effets vestimentaires et pièces de véhicules volés.

Akpédjé Ayosso

16 décembre 2025 par ,