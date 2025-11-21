vendredi, 21 novembre 2025 -

Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Sécurité à Cotonou

La Police innove avec une patrouille spéciale à vélo




Une patrouille spéciale à vélo de la Police a parcouru certains axes de la ville de Cotonou ce mercredi 19 novembre 2025. Cette patrouille est composée des éléments du commissariat du 5e arrondissement de Cotonou.

Renforcer la présence de la Police républicaine aux côtés des citoyens de la capitale économique du Bénin, c’est l’objectif d’une patrouille spéciale à vélo qui a parcouru certains axes de la ville de Cotonou ce mercredi 19 novembre 2025. L’équipe conduite par le commissaire et son adjoint selon des sources policières, a effectué plusieurs tours du jardin de Mathieu avant de continuer sa ronde vers le carrefour "trois banques". A travers cette nouvelle initiative, la Police entend assurer de sa présence dissuasive.
Ces vélos de la Police qui viennent après les quadricycles destinés à la patrouille le long de la berge lagunaire et de la plage, visent à renforcer en toute simplicité la proximité de la Police républicaine avec les populations pour leur sécurité et celle de leurs biens.

F. A. A.

21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Un nouveau centre de formation pour la Police


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ambassadeur des Etats-Unis au Bénin, SEM. Brian Shukan, et le (…)
Deux jeunes voleurs de motos condamnés à 36 et 60 mois de prison


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné, mercredi (…)
L’AJE invite 95 personnes à son antenne d’Abomey


20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agent Judiciaire de l’État (AJE) invite une liste de 95 personnes à (…)
Un activiste arrêté pour un appel à la rébellion sur Facebook


16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Bankolé Amiur Arcade O., identifié comme l’homme derrière le compte (…)
Saisie de 130 kg de chanvre indien cachés dans des sacs de maïs


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le commissariat du premier arrondissement de Bohicon a intercepté, (…)
3 escrocs arrêtés pour faux billets et portefeuilles magiques


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
03 individus ont été interpellés, mardi 11 novembre 2025 à Ahozon, dans (…)
2 réseaux de vol de motos démantelés en deux semaines


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Deux opérations coup de poing, menées fin octobre 2025, ont permis de (…)
Des voleurs arrêtés,17 bœufs retrouvés


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le commissariat de l’arrondissement de Bassila dans le département de (…)
Une école privée sommée de quitter son site pour loyers impayés


10 novembre 2025 par Marc Mensah
Une école privée doit quitter son site d’Agonsoudja dans la commune (…)
L’ACAT-Bénin actualise le guide sur les garanties judiciaires des détenus


7 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Dans le cadre de son projet intitulé « Garantir l’accès des détenus en (…)
Mise en place d’une coordination de soutien aux familles des soldats (…)


2 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers une décision en date du 7 octobre 2025, la hiérarchie (…)
La comédienne Aurélie de la compagnie Sèmako Wobaho en prison


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’artiste comédienne, Aurélie Guézo, de la compagnie Sèmako Wobaho du (…)
Isidore Gnonlonfoun et un ancien cadre de la mairie arrêtés


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ancien maire de la ville de Cotonou, Isidore Gnonlonfoun, n’est plus (…)
Une femme jugée pour une affaire de 20 millions FCFA


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (…)
Deux fourrières ouvertes à Cotonou pour les véhicules


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville de Cotonou dispose désormais de fourrières municipales (…)
Un vol de dindons conduit à la saisie de 2,2 milllions F de faux billets


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Une enquête pour vol d’animaux domestiques a pris une tournure (…)
29 boulettes de psychotropes et 150 comprimés saisis


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Trois (03) individus ont été interpellés, mercredi 22 octobre 2025 au (…)
Un couple arrêté pour détention de 519 kg de faux médicaments


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Un mécanicien diéséliste et son épouse, une commerçante, ont été (…)
