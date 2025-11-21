La Police innove avec une patrouille spéciale à vélo

Une patrouille spéciale à vélo de la Police a parcouru certains axes de la ville de Cotonou ce mercredi 19 novembre 2025. Cette patrouille est composée des éléments du commissariat du 5e arrondissement de Cotonou.

Renforcer la présence de la Police républicaine aux côtés des citoyens de la capitale économique du Bénin, c’est l’objectif d’une patrouille spéciale à vélo qui a parcouru certains axes de la ville de Cotonou ce mercredi 19 novembre 2025. L’équipe conduite par le commissaire et son adjoint selon des sources policières, a effectué plusieurs tours du jardin de Mathieu avant de continuer sa ronde vers le carrefour "trois banques". A travers cette nouvelle initiative, la Police entend assurer de sa présence dissuasive.

Ces vélos de la Police qui viennent après les quadricycles destinés à la patrouille le long de la berge lagunaire et de la plage, visent à renforcer en toute simplicité la proximité de la Police républicaine avec les populations pour leur sécurité et celle de leurs biens.

