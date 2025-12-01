La Police forme journalistes et acteurs culturels contre l’extrémisme violent

La Police républicaine a renforcé les connaissances des journalistes et acteurs culturels sur la police communautaire, la prévention de l’extrémisme violent et la lutte contre la désinformation. L’atelier s’est tenu les 26 et 27 novembre 2025 à Dassa-Zoumè.

25 journalistes et acteurs culturels ont été outillés pour une pratique médiatique plus responsable. L’objectif de la formation de deux journées, organisée par la Police républicaine avec l’appui de la coopération belge Enabel, est de faire des participants des relais d’information fiables et des acteurs de cohésion sociale.

Les échanges tenus les 26 et 27 novembre 2025 à Dassa-Zoumè ont tourné autour de quatre communications.

Le commissaire Ambroise Hounhouédo a ouvert les travaux avec un rappel historique et conceptuel sur la police communautaire.

Le commissaire Jérémie Avadji a ensuite présenté les missions de la Police républicaine et ses relations avec la presse.

Deux interventions ont suivi : l’une sur l’intégrité de l’information, assurée par Romuald Vissoh, l’autre sur le rôle des médias dans la prévention de l’extrémisme violent, conduite par le commissaire major Jacques Singbo.

Former pour prévenir

Selon les participants, ces sessions ont permis d’affiner leur compréhension des enjeux sécuritaires et de mieux mesurer leur responsabilité face aux risques de radicalisation. L’initiative a également mis en avant l’importance d’une collaboration étroite entre médias, acteurs culturels et forces de sécurité.

Pour la Police républicaine, cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large de prévention et de rapprochement avec les communautés. L’information fiable et la vigilance citoyenne restent des piliers essentiels pour contenir les menaces d’extrémisme violent au Bénin, selon la Police.

M. M.

1er décembre 2025 par ,