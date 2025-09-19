La Police arrête deux suspects après un cambriolage à Togba

Informés du cambriolage d’un domicile à Togba, dans la commune d’Abomey-Calavi, la Police républicaine a ouvert une enquête qui a conduit à l’interpellation de deux suspects ; l’un à Dodja, arrondissement de Togba, et le second à Glo-Djibé.

Deux présumés cambrioleurs arrêtés à Togba, dans la commune d’Abomey-Calavi. Les mis en cause selon la Police, ont été interpellés ce jeudi 18 septembre 2025. Lors de leur transfert au poste, malgré la paire de menottes qui les maintenait, ils ont tenté de fuir. Mais leur tentative de fuite a été aussitôt enrayée par les hommes en uniforme.

Dans ses investigations, la Police a pu localiser la maison cambriolée à Koinvié, arrondissement de Togba. Une équipe du commissariat de Togba appuyée par les éléments du commissariat de Ouèdo s’est transportée sur les lieux pour les constater les faits. La victime absente sur les lieux, et ignorant de ce que son domicile a été cambriolé, est invitée à se présenter à la Police. « A son arrivée, elle a constaté que sa porte a été défoncée en son absence et tous ses effets ont été emportés de même qu’une convention de vente de la parcelle », renseigne la Police à travers une publication sur ses canaux digitaux.

L’enquête ouverte se poursuit aux fins de retrouver les éventuels complices et receleurs.

