La Plateforme des PME du Bénin lancée

Le directeur de Cabinet du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, Édouard Sehlin a procédé ce vendredi 14 avril 2023 au lancement de la Plateforme des PME du Bénin dénommée "PME BENIN". L’événement qui a eu lieu à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin est co-organisé par les Chambres Consulaires (CCI Bénin, CAB et CMA) en partenariat avec l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME), sous le parrainage de Modeste KEREKOU, Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi et Bertille GUEDEGBE MARCOS, Présidente d’Honneur de l’AIAB, DG de la Société les Fruits TILLOU. Nous y reviendrons.

A.A.A

14 avril 2023 par