L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Elections législatives et communales de 2026

Des Observateurs dressent un premier bilan du déroulement du vote


11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers un premier communiqué publié dans la matinée de ce dimanche 11 janvier 2026, la Plateforme Electorale des Organisations de la Société Civile du Bénin (PEOSC) a (…)  
Scrutin législatif et communal de 2026

Talon et son épouse accomplissent leur devoir civique


11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le chef de l’Etat Patrice Talon et son épouse ont voté comme à l’accoutumée, à l’Ecole primaire publique (Epp) Charles Guillot de Zongo ce dimanche 11 janvier 2026. Les (…)  
Elections législatives et communales de 2026

Aurélie Zoumarou accomplit son devoir civique et lance un appel aux (…)


11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou a fait son vote dans la matinée de ce dimanche 11 janvier 2026, à l’Ecole primaire publique (…)  
Elections législatives et communales de 2026

Retard de démarrage dans plusieurs centres de vote à Womey


11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce dimanche 11 janvier 2026, se tient sur toute l’étendue du territoire national, le double scrutin législatif et communal. A Womey, dans la commune d’Abomey-Calavi, les (…)  
Élections législatives et communales 2026

Démarrage progressif du vote dans l’Atlantique


11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le double scrutin législatif et communal se tient ce dimanche 11 janvier 2026 sur toute l’étendue du territoire national. Dans le département de l’Atlantique, l’ouverture (…)  
Élections législatives et communales

Louis Vlavonou invite à une participation massive au scrutin


11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a accompli dans la matinée de ce dimanche 11 janvier 2026, son devoir civique et patriotique dans le cadre du double (…)  
Élections législatives et communales

Démarrage des opérations de vote au Bénin


11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les élections communales et législatives se tiennent ce dimanche 11 janvier 2026 sur l’ensemble du territoire national. Le double scrutin a effectivement démarré dans (…)  
Les frontières béninoises restent ouvertes ce 11 janvier, jour du scrutin


11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La tenue des élections législatives et communales ce dimanche 11 (…)
Saca Lafia lance officiellement les opérations électorales


11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), (…)
Voici la signification de Losso-Sa, le signe géomancique révélé au (…)


11 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Bénin aborde l’année 2026 sous le signe de Losso sâ, un Tofâ (…)
7 millions d’électeurs attendus, plus de 17 000 postes


10 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dimanche 11 janvier, plus de sept millions d’électeurs sont appelés aux (…)
Voici pourquoi le Bénin ouvre sa nationalité aux Afro-descendants ‎


10 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Jean Michel (…)
En images, les temps forts du Tofâ 2026


10 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le collège de bokonon a révélé, en présence du chef de l’Etat Patrice (…)
2026, année de prospérité au Bénin


10 janvier 2026 par Marc Mensah
Le Bénin aborde l’année 2026 sous le signe de Losso sâ, un Tofâ (…)
La part du tourisme portée de 6 à 13,4% du PIB d’ici 2030


10 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Au Bénin, le tourisme pèse aujourd’hui environ 6 % du Produit Intérieur (…)
Ce qu’il faut savoir sur les restrictions le jour du vote


10 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À l’approche des élections législatives et communales prévues pour le (…)
Patrice Talon communie avec les traditions à Ouidah


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Président de la République, Patrice Talon, a marqué de sa présence (…)
La SGDS mobilisée pour la salubrité aux Vodun Days


9 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎À Ouidah, la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS), (…)
Le corps calciné d’une sage-femme retrouvé à Avlékété


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une découverte macabre a été faite ce jeudi 8 janvier 2026 à Avlékété, (…)
La CENA déploie matériel électoral sur le terrain


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À trois jours du scrutin couplé des élections législatives et (…)
Recrudescence des accidents de circulation, l’appel des évêques aux (…)


9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La recrudescence des accidents de la circulation sur les axes routiers (…)
Une représentation féminine encore marginale hors quota légal


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Code électoral béninois a introduit une avancée majeure en matière (…)
Voici le programme de la 2ᵉ journée des Vodun Days


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les Vodun Days 2026 se poursuivent ce vendredi 9 janvier à Ouidah avec (…)
En vidéo, la visite de Romuald Wadagni sur les sites des Vodun Days 2026


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre d’État Romuald Wadagni s’est rendu ce matin, 8 janvier, aux (…)
Les vœux de Patrie Talon à la Nation Béninoise


2 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A l’orée de la nouvelle année, le chef de l’Etat Patrice Talon a (…)
Le premier vol spécial Paris-Cotonou atterrit au Bénin


25 décembre 2025 par Marc Mensah
Le premier vol spécial Paris–Cotonou a atterri, samedi 21 décembre (…)
Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité


13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Grande Mobilisation Citoyenne pour dire Non au Coup d’Etat au Bénin


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les populations de Banikora étaient sorties massivement ce mardi 9 (…)
Baisse de pouvoir d’achat des populations, les évêques s’en préoccupent


9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers un communiqué final rendu public au terme des travaux de la (…)
Votez FCBE, le choix de la responsabilité


9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Mesdames, Messieurs Chers compatriotes, Militants et Militantes FCBE (…)
Les évêques exhortent les acteurs politiques à préserver la paix et l’unité


9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’actualité politique au Bénin, marquée par l’organisation des (…)
Le BR prône la valorisation des acquis culturels et touristiques au (…)


9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
: Ces dernières années, le Bénin a engagé une transformation profonde (…)
Message de la FCBE


9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La valorisation du patrimoine local via la politique domaniale consiste (…)
VALORISATION DU PATRIMOINE LOCAL : POLITIQUE DOMANIALE


9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois Chères populations Depuis bientôt 10 ans, (…)
Des détenus poursuivis pour trafic de drogue en prison


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Des détenus de la maison d’arrêt d’Abomey sont poursuivis pour (…)
La forêt sacrée de Ouidah rythmée par Atchina, Gambada et Kokou


8 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans la forêt sacrée de Kpassè, à Ouidah, les tambours ont résonné dans (…)
La star nigériane Davido à Cotonou


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’ icône mondiale de l’afrobeats Davido est arrivé à Cotonou ce jeudi 8 (…)
Un concert géant à Ouidah avec des artistes béninois et internationaux


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un concert géant se tiendra ce jeudi 08 janvier 2026 sur la plage de (…)
Le ministre d’Etat Wadagni aux Vodun Days


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni s’est rendu (…)
