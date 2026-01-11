L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Elections législatives et communales de 2026 Des Observateurs dressent un premier bilan du déroulement du vote

11 janvier 2026 par ,

A travers un premier communiqué publié dans la matinée de ce dimanche 11 janvier 2026, la Plateforme Electorale des Organisations de la Société Civile du Bénin (PEOSC) a (…)

Scrutin législatif et communal de 2026 Talon et son épouse accomplissent leur devoir civique

11 janvier 2026 par ,

Le chef de l’Etat Patrice Talon et son épouse ont voté comme à l’accoutumée, à l’Ecole primaire publique (Epp) Charles Guillot de Zongo ce dimanche 11 janvier 2026. Les (…)

Elections législatives et communales de 2026 Aurélie Zoumarou accomplit son devoir civique et lance un appel aux (…)

11 janvier 2026 par ,

La ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou a fait son vote dans la matinée de ce dimanche 11 janvier 2026, à l’Ecole primaire publique (…)

Elections législatives et communales de 2026 Retard de démarrage dans plusieurs centres de vote à Womey

11 janvier 2026 par ,

Ce dimanche 11 janvier 2026, se tient sur toute l’étendue du territoire national, le double scrutin législatif et communal. A Womey, dans la commune d’Abomey-Calavi, les (…)

Élections législatives et communales 2026 Démarrage progressif du vote dans l’Atlantique

11 janvier 2026 par ,

Le double scrutin législatif et communal se tient ce dimanche 11 janvier 2026 sur toute l’étendue du territoire national. Dans le département de l’Atlantique, l’ouverture (…)

Élections législatives et communales Louis Vlavonou invite à une participation massive au scrutin

11 janvier 2026 par ,

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a accompli dans la matinée de ce dimanche 11 janvier 2026, son devoir civique et patriotique dans le cadre du double (…)

