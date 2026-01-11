Des Observateurs dressent un premier bilan du déroulement du vote

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
Elections législatives et communales de 2026
11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
A travers un premier communiqué publié dans la matinée de ce dimanche 11 janvier 2026, la Plateforme Electorale des Organisations de la Société Civile du Bénin (PEOSC) a (…)
Scrutin législatif et communal de 2026
11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le chef de l’Etat Patrice Talon et son épouse ont voté comme à l’accoutumée, à l’Ecole primaire publique (Epp) Charles Guillot de Zongo ce dimanche 11 janvier 2026.
Les (…)
Elections législatives et communales de 2026
11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou a fait son vote dans la matinée de ce dimanche 11 janvier 2026, à l’Ecole primaire publique (…)
Elections législatives et communales de 2026
11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Ce dimanche 11 janvier 2026, se tient sur toute l’étendue du territoire national, le double scrutin législatif et communal. A Womey, dans la commune d’Abomey-Calavi, les (…)
Élections législatives et communales 2026
11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le double scrutin législatif et communal se tient ce dimanche 11 janvier 2026 sur toute l’étendue du territoire national. Dans le département de l’Atlantique, l’ouverture (…)
Élections législatives et communales
11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a accompli dans la matinée de ce dimanche 11 janvier 2026, son devoir civique et patriotique dans le cadre du double (…)
Élections législatives et communales
11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Les élections communales et législatives se tiennent ce dimanche 11 janvier 2026 sur l’ensemble du territoire national.
Le double scrutin a effectivement démarré dans (…)
11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La tenue des élections législatives et communales ce dimanche 11 (…)
11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), (…)
11 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Bénin aborde l’année 2026 sous le signe de Losso sâ, un Tofâ (…)
10 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Dimanche 11 janvier, plus de sept millions d’électeurs sont appelés aux (…)
10 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Jean Michel (…)
10 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le collège de bokonon a révélé, en présence du chef de l’Etat Patrice (…)
10 janvier 2026 par Marc Mensah
Le Bénin aborde l’année 2026 sous le signe de Losso sâ, un Tofâ (…)
10 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Au Bénin, le tourisme pèse aujourd’hui environ 6 % du Produit Intérieur (…)
10 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
À l’approche des élections législatives et communales prévues pour le (…)
9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Président de la République, Patrice Talon, a marqué de sa présence (…)
