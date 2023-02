La PRMP du Ministère des Affaires étrangères démissionne

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (MAEC) n’est plus à son poste. Les raisons…

Démission au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (MAEC) ! La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) a manifesté son mécontentement contre la gestion de certaines procédures de passation des marchés publics dudit ministère.

De sources concordantes, la démission de la PRMP fait suite à ces dysfonctionnements qui auraient provoqué une tension au sein dudit ministère.

Le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre la politique extérieure du Gouvernement dans les domaines de la coopération bilatérale et multilatérale, de la coopération décentralisée, de l’intégration régionale et africaine, de la représentation et de la protection des intérêts du Bénin et de ceux des ressortissants béninois à l’étranger, de la diplomatie économique et culturelle, conformément aux lois et règlements en vigueur en République du Bénin.

