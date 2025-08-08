La PRMP d’Aplahoué suspendue

1091 visites en ce moment
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a ordonné la suspension temporaire de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la commune d’Aplahoué.
La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la commune d’Aplahoué, M. Atchadé Joseph, a été temporairement suspendue de ses fonctions. Cette décision a été prise, le 03 juillet 2025, par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP).
Des irrégularités ont été relevées dans le processus de l’appel d’offres, lancé le 24 décembre 2024, portant acquisition et installation de lampadaires solaires.
Lors de la séance d’ouverture des plis le 21 janvier 2025, l’offre de la société OREMY ENERGY est rejetée, officiellement pour « défaut de présentation ». Mais la société conteste, soupçonnant une violation du principe d’égalité entre soumissionnaires.
En réponse au recours de l’entreprise, la PRMP organise une nouvelle séance d’ouverture des plis le 26 février 2025. Officiellement, il ne s’agissait pas d’une seconde ouverture, mais d’une séance « d’explication ».
Pour l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), « l’invitation de la société OREMY ENERGY par la PRMP de la Commune d’Aplahoué à la seconde séance d’ouverture des plis est irrégulière.
Selon l’instruction du dossier, les offres concurrentes de deux autres entreprises, AGROLED et BIG CHRIST, ont été détruites.
La PRMP invoque une erreur humaine. « La destruction [...] a été faite par inadvertance par l’agent d’entretien qui a la charge de l’entretien de mon bureau », explique M. Atchadé Joseph.
L’agent aurait confondu les documents avec des déchets en nettoyant le bureau.
La PRMP d’Aplahoué a commis une faute professionnelle, en violant les règles d’éthique et de déontologie des marchés publics. « Ces violations ont impacté négativement la performance du système de passation des marchés publics de la Commune », note l’ARMP dans sa décision n°2025-094 du 3 juillet 2025.
La PRMP demande la suspension temporaire de M. Atchadé Joseph de ses fonctions de PRMP.
M. M.