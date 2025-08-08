La PRMP d’Aplahoué suspendue

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a ordonné la suspension temporaire de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la commune d’Aplahoué.‎

‎La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la commune d’Aplahoué, M. Atchadé Joseph, a été temporairement suspendue de ses fonctions. Cette décision a été prise, le 03 juillet 2025, par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP).

‎Des irrégularités ont été relevées dans le processus de l’appel d’offres, lancé le 24 décembre 2024, portant acquisition et installation de lampadaires solaires.

‎ Lors de la séance d’ouverture des plis le 21 janvier 2025, l’offre de la société OREMY ENERGY est rejetée, officiellement pour « défaut de présentation ». Mais la société conteste, soupçonnant une violation du principe d’égalité entre soumissionnaires.

‎En réponse au recours de l’entreprise, la PRMP organise une nouvelle séance d’ouverture des plis le 26 février 2025. Officiellement, il ne s’agissait pas d’une seconde ouverture, mais d’une séance « d’explication ».

‎Pour l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), « l’invitation de la société OREMY ENERGY par la PRMP de la Commune d’Aplahoué à la seconde séance d’ouverture des plis est irrégulière.

‎Selon l’instruction du dossier, les offres concurrentes de deux autres entreprises, AGROLED et BIG CHRIST, ont été détruites.

‎La PRMP invoque une erreur humaine. « La destruction [...] a été faite par inadvertance par l’agent d’entretien qui a la charge de l’entretien de mon bureau », explique M. Atchadé Joseph.

‎L’agent aurait confondu les documents avec des déchets en nettoyant le bureau.

‎La PRMP d’Aplahoué a commis une faute professionnelle, en violant les règles d’éthique et de déontologie des marchés publics. « Ces violations ont impacté négativement la performance du système de passation des marchés publics de la Commune », note l’ARMP dans sa décision n°2025-094 du 3 juillet 2025.

‎La PRMP demande la suspension temporaire de M. Atchadé Joseph de ses fonctions de PRMP.

