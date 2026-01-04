lundi, 5 janvier 2026 -

Pour défaut de professionnalisme

La PRMP de l’AGLO suspendue




L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a ordonné la suspension de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) au sein de l’Agence de Gestion de la Logistique des Officiels (AGLO).

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), au sein de l’Agence de Gestion de la Logistique des Officiels (AGLO) sera suspendue. La décision a été rendue le 4 décembre 2025 par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP).

L’affaire porte sur un appel d’offres relatif à l’achat d’une niveleuse et d’une tractopelle au profit de la mairie d’Abomey-Calavi. Lors de l’évaluation des offres, la Commission d’Ouverture et d’Évaluation (COE) avait rejeté le dossier de la société « CARZONE SARL » en invoquant des motifs techniques et de qualification.

L’enquête de l’ARMP a révélé que la PRMP et la commission de l’AGLO ont multiplié les motifs de rejet de manière injustifiée. Alors que l’offre avait déjà été jugée non conforme techniquement, les responsables ont continué l’analyse pour trouver un second motif lié à la qualification.

Pour justifier cette procédure inhabituelle, la PRMP a déclaré lors des auditions : « en poursuivant l’évaluation, la COE est à la recherche d’autre motif complémentaire pour renforcer le premier motif constaté ».
Pour l’ARMP, l’agent « avait l’obligation de se conformer uniquement aux seuls critères de conformité technique pour rejeter l’offre » à cette étape précise.

Une « faute professionnelle » établie

Dans sa décision, l’ARMP souligne que ce cumul de motifs constitue une « méconnaissance des règles en matière d’évaluation des offres ». Le gendarme des marchés publics a conclu que la PRMP « n’a pas fait preuve de professionnalisme » et a «  manqué de professionnalisme compromettant ainsi l’intégrité et la performance du système ».

En dépit des déclarations de la PRMP affirmant avoir « toujours accompli ses tâches (...) avec professionnalisme », l’ARMP a jugé la faute établie.

L’ARMP a officiellement saisi la Directrice Générale de l’AGLO « à l’effet de suspendre temporairement de ses fonctions » Monsieur Fanou Comlan Achille.
M. M.

4 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




