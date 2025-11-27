jeudi, 27 novembre 2025 -

Marchés publics au Bénin

La PRMP de Dangbo exclue pour 5 ans pour manquements




La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la commune de Dangbo, Monsieur Dansou Sèmassa Marc, a été exclue pour cinq ans de la commande publique au Bénin. La décision a été prise par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) le 30 octobre 2025.

Selon la Décision n°2025-142/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRA/SA, Monsieur Dansou Sèmassa Marc est « exclu de la commande publique en République du Bénin pour une durée de cinq (05) ans, à compter du 06 novembre 2025 au 05 novembre 2030 ». La PRMP de Dangbo a été reconnue coupable de «  manquements et défaut de professionnalisme » dans la conduite de plusieurs procédures de passation des Demandes de Renseignements et de Prix (DRP). Ces procédures concernaient notamment : la reprise de la clôture des bureaux d’arrondissement et l’aménagement du marché de Dangbo ; la construction de cuisines et magasins pour sept écoles à cantine ; la réalisation de deux forages avec système de pompage électrique et solaire pour les bureaux d’arrondissement de Hozin et Zoungue.

L’ARMP s’est auto-saisie suite à des alertes du Directeur des Services Techniques (DST) de la commune. Celui-ci avait signalé « des irrégularités sur les procédures » et le non-respect des délais légaux de publication des avis. Lors de l’audition, il a confirmé que « aucun soumissionnaire n’a pu prendre part à la séance d’ouverture des plis sur les trois procédures mises en cause ».

L’instruction a confirmé les manquements. L’ARMP note que ces irrégularités ont compromis « l’intégrité, la célérité et la performance du système de passation des marchés publics ». Aucune preuve contraire n’a été apportée par le concerné lors de l’audition contradictoire.

Par conséquent, l’ARMP a prononcé la sanction d’exclusion temporaire de la commande publique en République du Bénin conformément au code des marchés publics.

L’INTEGRALITE DE LA DECISION DE L’ARMP

27 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




