La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a rendue publique la décision n°25-037/HAAC du 28 mai 2025 portant publication de l’existence légale des quotidiens LE PATRIOTE, NOUVELLE TRIBUNE et JUPITER. C’est à la suite de la liste publiée le 22 mai dernier et qui ne laissait pas apparaître ces trois médias. Lire les décisions...

30 mai 2025 par ,