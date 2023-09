La NOCIBE distribue plus de 8000 kits aux élèves d’Adja-Ouèrè et Pobè

La Nouvelle cimenterie du Bénin (NOCIBE) comme à l’accoutumée a fait don jeudi 14 septembre 2023, de kits scolaires complets aux élèves des écoles et collèges d’Abadago et de Massè dans la commune d’Adja-Ouèrè, et Issaba, dans la commune de Pobè. 8.237 kits ont été distribués à ces apprenants afin de leur permettre d’effectuer en toute quiétude, la rentrée scolaire 2023-2024 qui démarre dans quelques jours.

Fournitures scolaires et tenues de sport pour les apprenants, et des blouses pour le personnel enseignant à Abadago et Massè dans la commune d’Adja-Ouèrè, et Issaba à Pobè. La NOCIBE conformément à sa politique RSE a tout mis à disposition ce jeudi 14 septembre 2023 pour la rentrée scolaire 2023-2024. C’était à l’occasion d’une cérémonie rehaussée par la présence de Jean-Philippe EQUILBECQ, directeur général adjoint de la NOCIBE, Valère SETONOUGBO, préfet du département du Plateau, Simon ADEBAYO, maire de Pobè, Bona KPEMAYOUA FELIX, secrétaire exécutive de la Mairie d’Adja-Ouèrè, représentant le maire, des représentants des directeurs départementaux des enseignements maternel et primaire, et des enseignements secondaire technique et de la formation professionnelle du Plateau. Au total, 8.237 kits scolaires complets ont été distribués.

Pour Marcellin DJOSSOU, porte-parole des apprenants, en réitérant le geste de distribution de kits à l’endroit des élèves de Massè, la NOCIBE donne la preuve qu’elle fait de l’éducation des enfants, une priorité. Exprimant la « joie ineffable » qui anime l’ensemble des élèves, il a promis faire un bel usage des kits mis à leur disposition.

« Le geste de la NOCIBE a impacté positivement le système éducatif dans les deux arrondissements. Des écoliers et élèves ne sont plus renvoyés ni pour des fournitures scolaires, ni pour les frais de scolarité », a salué le représentant du directeur départemental des enseignements secondaire, technique, et de la formation professionnelle du département du Plateau. Cet appui de la NOCIBE à l’en croire, a eu un impact sur le taux de scolarisation avec 734 inscrits en 2020-2021, 618 inscrits en 2021-2022, et 710 inscrits entre 2022-2023.

Le maire de Pobè et la secrétaire exécutive de la mairie d’Adja-Ouèrè, représentant le maire, ont exprimé la reconnaissance de leurs conseils, et plaidé à l’extension de l’opération de distribution de kits aux élèves des autres localités, ainsi qu’à la réalisation d’autres infrastructures scolaires (modules de classe, laboratoires, bibliothèque, etc).

« En matière de responsabilité sociétale de l’entreprise, l’éducation des enfants reste au cœur des préoccupations majeures de la NOCIBE », Jean-Philippe EQUILBECQ après avoir exprimé ce vœu cher au PDG de la NOCIBE, a réitéré « l’engagement ferme et indéfectible » de la société à œuvrer davantage pour un enseignement de qualité, dans les conditions optimales pour les enfants et le personnel enseignant. Depuis 10 ans que la NOCIBE s’est implantée à Massè, l’arrondissement selon le directeur général adjoint, subit une métamorphose positive dans le domaine de l’éducation. Il a profité de l’occasion pour rappeler quelques actions destinées à améliorer les conditions d’études aux apprenants.

Des modules de salles de classes prêts pour la rentrée

Jean-Philippe EQUILBECQ au cours de la cérémonie de remise de kits, a évoqué les travaux de construction de 02 modules de 03 classes à Ikpinlè avec bureaux équipés de mobiliers. Ces modules de salles de classe selon le directeur général adjoint, seront inaugurés très bientôt, et les apprenants et leurs enseignants pourront les intégrer dès la prochaine rentrée. Il a annoncé à l’occasion, le démarrage des travaux de construction des modules de classes à l’école primaire publique de’Igbo Aadou.

A ces diverses infrastructures scolaires, s’ajoute l’accompagnement des parents d’élèves par la dotation des enfants en fournitures et manuels scolaires. En plus des fournitures scolaires, les élèves des écoles primaires vont recevoir des tenues kaki déjà cousues et prêt à porter. Le nombre de bénéficiaires souligne le directeur général adjoint, est de 8237 contre 7.706 l’an dernier. Les tenues de sport seront mises à la disposition de tous les élèves des collèges de Massè et d’Abadago, 1649 élèves contre 1435 l’année dernière.

La NOCIBE dans son geste de générosité envers les apprenants n’a pas oublié les enseignants qui les encadrent. Pierre angulaire du système éducatif selon le DGA, ils seront dotés de blouses de travail et de kits scolaires des classes dont ils ont la charge. Une manière pour la NOCIBE de les féliciter pour l’excellent travail qu’ils accomplissent au quotidien, et pour leur engagement, a-t-il indiqué. Au total, 151 enseignants seront pris en compte, et de la maternelle au collège en passant par le primaire, la NOCIBE prévoit distribuer 10.278 kits scolaires complets, a informé le directeur général adjoint.

Des taux de décrochage à déplorer

Selon Jean-Philippe EQUILBECQ, si l’annonce de la prise en charge intégrale par la NOCIBE des fournitures scolaires et frais de scolarité a favorisé l’envoi massif des enfants à l’école, notamment au niveau des écoles maternelles et primaires publiques, le taux de décrochage encore élevé dans certaines localités est à déplorer. A titre illustratif, il a cité le CEG de Massè avec 53 abandons, et 22 au CEG d’Abadago. Face à ce constat déplorable, il a invité les parents d’élèves à accompagner la NOCIBE pour la pérennisation des actions sociales dans le domaine éducatif.

Après avoir invité les apprenants à un bel usage des kits qui leur sont distribués, Jean-Philippe EQUILBECQ a émis le vœu qu’ils travailleront tous pour passer en classe supérieure ; et qu’ainsi, il aura du plaisir à en informer le PDG, Latfallah LAYOUSSE de leur réussite.

Le préfet du département du Plateau a rappelé pour sa part, la vision du gouvernement dans le secteur de l’éducation au Bénin, laquelle est matérialisée par diverses réformes dont le programme des cantines scolaires et la prise en charge des frais de scolarité de milliers de jeunes filles. La NOCIBE en s’inscrivant dans la même vision apporte selon Valère SETONOUGBO, sa pierre au développement communautaire des populations d’Adja-Ouèrè et de Pobè. Il n’a pas manqué d’inviter la société à plus d’efforts.

Quelques images

F. A. A.

15 septembre 2023 par ,