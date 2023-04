La Maison de l’Espérance marque 15 ans d’actions au profit des jeunes

La Maison de l’Espérance de l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice (Sœurs Salésiennes de Don Bosco) a célébré ses 15 ans d’existence à travers une série de manifestations les 24, 25 et 26 avril 2023.

2008-2023, cela fait déjà 15 ans que la Maison de l’Espérance créée par les Sœurs Salésiennes de Don Bosco, accueille et forme des jeunes défavorisés. Dans ce centre de formation professionnelle, ils sont formés en cuisine, pâtisserie, boulangerie, savonnerie et en art ménager. Plusieurs activités ont été organisées pour marquer les 15 ans d’existence de la "Maison de l’Espérance’’. Le lundi 24 avril, les promotions de chaque quinquennat ont pris part à un concours en démontrant leur savoir-faire dans leurs spécialités. Dans l’après-midi, une caravane ‘’ Une vie, un don ! ’’, a été organisée en mémoire de la sœur Maria Antonietta Marchese, sœur salésienne de Don Bosco fondatrice de la Maison de l’Espérance. « La sœur Maria Antonietta Marchese devrait venir fêter avec nous (elle avait même déjà son billet d’avion !), mais elle s’en est allée pour l’eucharistie éternelle le 8 janvier 2023 », a confié la directrice de la Maison de l’Espérance. La caravane a aussi permis, selon la Sœur Cristina Vargas Diazgrandos, de faire connaître à la population, les actions que mène la ‘’ Maison de l’Espérance’’.

Les productions des apprenants ont été mises en vente le mardi 25 avril 2023, lors d’une journée portes ouvertes. C’était l’occasion de découvrir les produits de boulangerie et de pâtisserie de la ‘’ Maison de l’Espérance ’’. Des mets variés ont été proposés avec des cocktails rafraîchissants. Les produits de l’atelier de Savonnerie ont été aussi exposés. Les heureux gagnants du jeu Tombola sont répartis avec plusieurs lots. « C’est une grande joie parce que, en 15 ans, c’est des vies des jeunes en difficulté qu’on a pu toucher. Gratitude et reconnaissance à Dieu », a indiqué la directrice de la ‘’ Maison de l’Espérance ’’.

Sr Yvonne Ouédraogo, directrice Exécutive de l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice (IFMA) s’est aussi réjouie des 15 ans d’existence de la ‘’ Maison de l’Espérance ’’. La Maison, souhaite-t-elle, va poursuivre ses actions afin d’impacter plus de générations. « A tous les jeunes qui ne savent pas quoi faire, ils peuvent se rapprocher de la Maison pour voir comment mettre à profit leurs talents », a ajouté la Sr Yvonne Ouédraogo.

Les manifestations ont été aussi marquées par une exposition photos. Ces dernières retracent l’histoire et les évènements phares de la ‘’ Maison de l’Espérance ’’ de 2008 à 2023. Les activités ont été clôturées par une célébration eucharistique le mercredi 26 avril 2023. Elle a été suivie de réjouissances avec tous les jeunes accueillis depuis 15 ans.

Apprenante en Cuisine, Viviane Acclassato a rejoint le centre de formation professionnelle en 2022. Elle va bientôt effectuer un stage de trois mois au minimum avant de passer le Certificat de Qualification aux Métiers (CQM). « La Maison de l’Espérance nous permet de découvrir nos talents cachés et d’acquérir des connaissances notamment démarrer et développer son entreprise. Je souhaite une longue vie au centre de formation. Merci pour cette formation gratuite reçue », a affirmé Viviane Acclassato.

La Maison de l’Espérance a encore de beaux jours devant elle. « Nous voulons continuer à soutenir les jeunes en situation de vulnérabilité afin qu’ils puissent réussir leur formation et entrer dans le milieu professionnel pour apporter un plus à l’économie béninoise. C’est ça notre rêve », a déclaré la directrice de la Maison de l’Espérance. Elle n’a pas manqué de remercier le Port Autonome de Cotonou et la Sobreba pour leur appui dans le cadre de la célébration des 15 ans d’existence du centre de formation.

Akpédjé Ayosso

27 avril 2023 par ,