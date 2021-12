La Maison de l’Avocat inaugurée à Cotonou

Inauguration de la Maison de l’Avocat, ce mardi 21 décembre 2021, au tribunal de Cotonou. La cérémonie a eu lieu en présence des anciens bâtonniers et des responsables du ministère de la Justice et de la Législation. C’est dans le cadre de la rentrée solennelle 2021-2022 de l’Ordre des avocats du Bénin.



Le 13 novembre 1993, le bâtonnier Alfred Pognon a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de la maison de l’avocat. 28 ans après, les avocats ont inauguré le bâtiment au tribunal de Cotonou. Le ruban a été coupé par l’ancien bâtonnier Robert Dossou et l’actuel bâtonnier Prosper Ahounou.

« Je suis ici en tant que témoin vivant de la pose de la première pierre de cette maison de l’avocat. Ce jour-là du 13 novembre 1993. C’est ce jour-là que nous avons donc truelle en main céder le premier bloc de granite de la fondation de cette maison. Je ne pourrais pas imaginer la grandeur de l’acte que je posais », a affirmé Me Luc Martin Hounkanrin.

A en croire l’ex-bâtonnier de l’ordre des avocats du Bénin, Me Robert Dossou, l’idée de la construction de la maison de l’avocat est née quelques années seulement après la création du barreau du Dahomey en 1965. Le ministère de la justice poursuit-il, nous a donné ce terrain qui sert aujourd’hui de siège après des difficultés liées à la recherche de la parcelle.

Pour Me Yves Détchénou, la maison des avocats est devenue réalité grâce à la contribution de tous. « Nous avons la mission de la défendre », a-t-il déclaré. L’ancien bâtonnier Arthur Ballè s’est aussi réjoui de l’inauguration de cet édifice.

L’actuel bâtonnier Prosper Ahounou n’a pas manqué de remercier tous ceux qui ont œuvré pour l’aboutissement du processus. La Maison des avocats dispose d’un bloc administratif, d’une salle polyvalente et d’un parking.

22 décembre 2021 par ,