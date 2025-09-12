Deux gagnants du Quinté+ reçoivent près de 30 millions F de la LNB

La Loterie Nationale du Bénin (LNB.SA) a encore tenu ses promesses en faisant deux nouveaux millionnaires à Porto-Novo. Ce mercredi 10 septembre 2025, au Carrefour 04 Canards (Dangbéklounon), la LNB a organisé une cérémonie de remise de chèques sur le concert des Vacances Show LNB 2025 dans une ambiance festive, rythmée par des animations, des jeux et des prestations artistiques de renom avec Aimé HOVINOU et Tonazé comme invités spéciaux.

Deux parieurs ont ainsi décroché le jackpot dans l’ordre au Quinté+ du vendredi 22 août 2025 dernier, d’une valeur totale de 29.546.100 F CFA, en misant seulement 300 F CFA.

• Le premier gagnant, M. Coffi, a empoché la somme de 14.786.400 F CFA. Fier de son exploit, il a témoigné de son expérience en encourageant les autres joueurs à croire en leur chance, rappelant que la persévérance finit toujours par payer.

• La seconde gagnante, Mme Nadège, nouvelle venue dans l’univers du PMU, a reçu 14.759.700 F CFA. Pour sa toute première participation, la chance lui a souri. Elle a invité les indécis à tenter l’aventure avec la LNB, car « la première fois peut être la bonne ».

La cérémonie a été marquée par la remise officielle des chèques par le Chef d’Agence Régionale Ouémé-Plateau, M. Romaric DOSSE, qui a félicité les heureux gagnants, prié pour leur réussite et invité la population à faire confiance aux jeux de la LNB afin de rejoindre, eux aussi, la grande famille des millionnaires de la maison du bonheur.

En plus de cette remise de prix, la population présente a bénéficié de plusieurs lots en nature et vivres, renforçant ainsi l’esprit de convivialité et de partage qui caractérise les événements de la Loterie Nationale du Bénin S.A.

Depuis plus de trois décennies, la LNB fait vibrer les passionnés de paris à travers le Pari Mutuel Urbain (PMU), avec ses différentes variantes (paris simples, couplés, Tiercé, Quarté, 4+1, Quinté, etc). Accessible dès 300 F CFA à l’ordre au Quinté +, ce jeu continue de transformer des vies en véritables success stories.

Avec la LNB, la chance peut frapper à tout moment. Alors, à vous de tenter votre coup et, qui sait, de devenir le prochain millionnaire !

Source : Loterie Nationale du Bénin

12 septembre 2025 par ,