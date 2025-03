La LNB célèbre ses meilleurs vendeurs, centres de jeux et agences demain

Dans un climat festif et convivial, la LNB-SA (Loterie Nationale du Bénin - Société Anonyme) a tenu à mettre à l’honneur ses meilleurs vendeurs, centres de jeux et agences à travers tout le territoire béninois. Cette journée, marquée par la reconnaissance et la valorisation du travail acharné de ces acteurs essentiels du réseau, s’inscrit dans une tradition de récompenses pour encourager l’engagement et la performance.

Cette année, plus de 150 lots en nature seront distribués, témoignant ainsi de l’ampleur des efforts fournis par ceux qui, au quotidien, contribuent à la croissance et au succès de la LNB-SA. Ces récompenses sont bien plus qu’un simple geste ; elles symbolisent l’appréciation des acteurs du terrain, qui sont souvent les premiers ambassadeurs de la marque.

L’événement sera également l’occasion de partager des moments de camaraderie et d’échanges fructueux entre les participants. Un moment privilégié pour renforcer les liens au sein du réseau de vente, mais aussi pour partager des idées et des stratégies pour continuer à porter haut les couleurs de la LNB-SA.

La LNB-SA, consciente des défis qui jalonnent le secteur, réaffirme ainsi son engagement à soutenir ses partenaires et à valoriser le travail d’équipe. Ce 1er avril s’annonce donc comme une journée mémorable, dédiée à l’excellence, à la solidarité et à la réussite collective.

Ensemble, célébrons le succès des acteurs de la LNB-SA, parce qu’ils sont le cœur de notre réussite !

#LNBSA #LotoDay #LNB #VendeursAgencesCentresDeJeux #JeuResponsable

