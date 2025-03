La LNB SA célèbre 58 ans de succès et d’engagement

23 mars 1967- 23 mars 2025 ! La Loterie Nationale du Bénin S.A. (LNB S.A.) fête ses 58 ans.

Fondée en 1967 sous l’appellation "Loterie Nationale du Dahomey", la LNB S.A. a pour mission première le financement des investissements publics à travers l’exploitation de jeux de hasard et de paris. Au fil des décennies, l’entreprise a su évoluer, diversifiant ses activités tout en contribuant significativement au financement d’infrastructures socio-culturelles et sportives à travers le pays.

En octobre 2024, la LNB S.A. a fait son entrée sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). Cette opération a permis de mobiliser entre 33,6 et 43,2 milliards de FCFA, renforçant ainsi la position financière de l’entreprise et son rôle dans le développement économique national.

Transparence, intégrité et d’engagement envers le bien-être collectif constituent les valeurs de la LNB. Son slogan, « Nous ne faisons pas des jeux, nous faisons des gagnants », reflète son engagement à offrir des opportunités aux citoyens tout en contribuant au financement de projets d’envergure nationale. Les ressources générées sont investies dans des projets structurants visant à améliorer les infrastructures socio-culturelles et sportives, renforçant ainsi le tissu social et économique du Bénin.

Au cours des sept dernières années, la LNB S.A. a connu une croissance remarquable, avec un chiffre d’affaires passant de 10 milliards de FCFA en 2016 à plus de 100 milliards en 2023. Cette performance témoigne de sa capacité à s’adapter aux évolutions du marché tout en restant fidèle à sa mission sociale. L’introduction en bourse a ouvert de nouvelles perspectives, permettant à l’entreprise de diversifier ses sources de financement et d’accroître son impact sur le développement national.

En ce 58ᵉ anniversaire, la LNB S.A. réaffirme son engagement à être un acteur clé du développement économique et social du Bénin. La célébration sera marquée par une série d’activités qui se dérouleront au cours de la semaine.

