La Journée de la Russie célébrée au Bénin

L’Ambassade de Russie au Bénin a célébrée dans la soirée du mardi 10 juin 2025, la fête nationale de la Russie, encore appelée Journée de la Russie.

La Russie célèbre sa fête nationale au Bénin. La représentation diplomatique à Cotonou a commémoré l’évènement au cours d’une réception à l’hôtel Golden Tulip mardi 10 juin 2025. Cette célébration selon Igor EVDOKIMOV, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Bénin, est « un symbole de l’unité et du destin partagé par le peuple Russe ». Deux dates importantes ont marqué la célébration de cette année. Il s’agit du 80e anniversaire de la Victoire dans la Seconde Guerre mondiale et du 80e anniversaire de la création de l’Organisation des Nations Unies (ONU), organisation pour laquelle l’Union Soviétique selon le diplomate russe, a fait « la plus grande contribution dans la défaite du nazisme ». Pour l’Ambassadeur, c’est cette grande victoire qui a permis l’institution de l’ONU qui demeure « un élément clé du système politique international ». Igor EVDOKIMOV a rappelé au cours de la célébration, les négociations bilatérales entre S.E.M. Sergueï LAVROV, ministre russe des Affaires étrangères, et son homologue béninois, S.E.M. Olushegun Adjadi BAKARI, à Sotchi le 9 novembre 2024 en marge de la première conférence ministérielle Russie-Afrique ; lesquelles, ont permis de définir les domaines de prioritaires de la coopération russo-béninoise dans les secteurs politiques, commercial, économique, scientifique humanitaire, social et autres.

Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a exprimé au nom du ministre, ses chaleureuses félicitations à l’Ambassadeur de la Fédération de Russie près le Bénin. L’ambassadeur Franck Armel AFOUKOU a également transmis les vœux de paix du Gouvernement Béninois au Gouvernement et au peuple Russe.

La coopération entre le Bénin et la Russie, basée sur des relations de « franche collaboration et de respect mutuel » ont permis selon le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de « construire une coopération structurée, dans des domaines prioritaires et d’intérêts réciproques tels que l’éducation, la santé, la défense, la sécurité, la science, l’agriculture, et récemment, les énergies renouvelables et la sécurité alimentaire ». Il s’est réjoui des nombreux actes d’une amitié exemplaire et d’une coopération soutenue entre les deux pays en matière de formation et de renforcement des cadres au profit des diplomates, des personnels de défense et de sécurité et de plusieurs générations d’étudiants formés dans des universités et instituts russes.

Le représentant du ministre des Affaires étrangères à cette célébration a par ailleurs réaffirmé l’engagement du Bénin à œuvrer aux côtés de la Fédération de Russie pour le renforcement d’un partenariat gagnant-gagnant au service de la paix, du développement durable et de la stabilité internationale.

Une exposition consacrée à l’histoire de la participation de la Russie aux activités des Nations Unies pendant les 80 ans de son existence est présentée au public représenté par des Ambassadeurs, membres du corps diplomatique accrédité au Bénin, et plusieurs autres personnalités.

F. A. A.

11 juin 2025 par ,