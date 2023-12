La Journée de l’Enfant Béninois/Noël solidaire prévue du 21 au 23 décembre

L’ONG Citoyen Des Rues International Bénin (CDRIB) Foyer SONAGNON organise du jeudi 21 au samedi 23 décembre 2023 la Noël Solidaire 2023 dans le cadre de la Journée de l’Enfant Béninois (JEB).

La communauté est appelée à se mobiliser autour de la protection des droits des enfants notamment sur la situation des enfants en situation de rue et de vulnérabilité. C’est à l’occasion de la Journée de l’Enfant Béninois/Noël solidaire qui se déroulera du jeudi 21 au samedi 23 décembre 2023 au Foyer Sonagnon sis à Cotonou.

Panels sur l’état des lieux des droits des enfants au Bénin, en particulier des enfants (filles et garçons) en situation de rue ; instant de bonheur aux enfants le 23 décembre dans un environnement inclusif à travers un repas pour 500 enfants ; exposition du savoir-faire des enfants en art culinaire et en technologie textile ; présentation des actions du Centre d’accueil et de protection de jour du Foyer Sonagnon, etc. sont au menu de l’édition 2023 de la JEB/Noël solidaire.

La JEB, c’est une semaine de sensibilisation et d’animation grand public avec la collaboration de plusieurs partenaires et acteurs de la chaîne de protection de l’enfant et une Distribution de 500 repas aux enfants.

Comment participer à la JEB/Noël solidaire ?

Pour participer aux journées d’activités : panels, animations, collations, jeux…, obtenez un ticket d’entrée en donnant le montant de votre choix via via Momo au +229 61 05 78 32 ou sur place au Foyer Sonagnon.

Les dons en numéraire, de vêtements, de jeux ou autres cadeaux feront également la joie des enfants.

À propos de CDRIB – Foyer SONAGNON

Citoyen Des Rues International Bénin (CDRIB) est un foyer d’accueil et de protection des enfants en situation de rue.

Dénommé Foyer Sonagnon, il accueille dans la journée de 08h30 à 17h00 des enfants âgés de 9 à 17 ans tous les jours du lundi au vendredi.

Il offre un cadre de sécurisé de protection aux enfants en situation de rue et de vulnérabilité.

Une assistance d’urgence avec accès aux soins, à l’hygiène et à trois repas quotidiens.

Il contribue enfin à leur réinsertion socio professionnelle à travers des activités pédagogiques, socio-éducatives, un soutien psychologique et une orientation.

Quelques chiffres :

Plus de 2000 enfants accueillis au Foyer Sonagnon

Plus de 3000 repas quotidiens servis dans la cantine du Foyer

Plus de 300 enfants scolarisés

Plus de 200 enfants qui ont réintégrés un cadre familial stable

Foyer Sonagnon est situé à Cotonou dans la 2eme von à gauche en quittant la place de l’Etoile rouge pour

Cadjèhoun.

