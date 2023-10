La Journée Ecobank 2023 a mis l’accent sur l’acquisition de compétences numériques pour les enfants et les jeunes d’Afrique

Le Groupe Ecobank (http://www.Ecobank.com), premier groupe bancaire panafricain, a célébré le 10e anniversaire de la Journée Ecobank, son événement phare en matière d’impact social, le samedi 21 octobre 2023. Pour marquer l’occasion, Ecobank a lancé une campagne de trois ans sur le thème ‘Transformer l’Afrique grâce à l’éducation’, qu’elle a inaugurée en mettant l’accent sur l’éducation numérique et l’acquisition par les enfants et les jeunes des compétences numériques dont ils auront besoin pour les emplois de demain.

Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank, a précisé : “La Journée Ecobank reflète l’esprit de générosité des 14 000 Ecobanquières et Ecobanquiers du Groupe. Depuis 10 ans, cette journée nous donne l’occasion de manifester notre engagement à avoir un impact positif sur les communautés où nous sommes présents. Cette année, nous portons notre attention sur l’éducation numérique, qui est essentielle pour permettre à l’Afrique de faire un bond en avant et d’accélérer son développement. Depuis plusieurs années, Ecobank a entrepris un processus de digitalisation – en accord avec notre conviction profonde que la technologie numérique a la capacité d’assurer un avenir plus inclusif à l’Afrique. Il est donc tout à fait naturel que, lors de cette Journée Ecobank, nous ayons soutenu le lancement d’une série de programmes de formation et apporté l’infrastructure nécessaire pour offrir une éducation numérique de base aux jeunes à travers l’Afrique”.

En amont des célébrations de la Journée Ecobank, la Fondation Ecobank, en partenariat avec le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) et ONU Femmes, a organisé un webinaire intitulé ‘Transformer l’avenir numérique de l’Afrique grâce au codage’. Le webinaire a attiré plus d’un millier de participants. Des experts et des jeunes ont discuté de l’importance d’assurer que tous les enfants et les jeunes africains aient accès aux compétences numériques, principalement le codage et la programmation, qui sont essentielles pour les emplois de l’avenir et une vie épanouie. Vous pouvez regarder le webinaire ici (https://apo-opa.info/3Q1PjMs).

Les filiales de Ecobank dans 33 pays d’Afrique subsaharienne continuent d’organiser une série d’activités pour sensibiliser et faire connaître l’importance des compétences numériques pour les enfants et les jeunes d’Afrique. Elles créent ou équipent des laboratoires informatiques, rénovent des écoles, organisent des ateliers de formation aux compétences numériques pour les jeunes, établissent des partenariats avec des écoles pour améliorer les installations numériques, lancent des initiatives de mentorat, etc.

La Journée Ecobank a soutenu un grand nombre de causes chaque année depuis 2013, notamment l’éducation des jeunes en Afrique (2013), la prévention et le contrôle du paludisme (2014), Chaque enfant africain mérite un meilleur avenir (2015), l’enseignement des TIC dans les écoles et l’amélioration de la santé maternelle (2016), la gestion de l’eau potable (2017), les orphelinats (2018), le cancer (2019), le diabète (2020), la santé mentale (2021) et l’éducation financière et l’inclusion financière (2022).

À propos du Groupe Ecobank (également ‘Ecobank Transnational Incorporated’ ou ‘ETI’) :

Le Groupe Ecobank est le premier groupe bancaire panafricain du secteur privé, doté d’une expertise africaine inégalée. Il est présent dans 35 pays d’Afrique subsaharienne, ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, aux Emirats Arabes Unis et en Chine. Son réseau panafricain unique offre une plateforme unifiée pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et les investissements. Le Groupe Ecobank emploie plus de 14 000 personnes au service de plus de 32 millions de clients et propose une gamme complète de produits, services et solutions de la Banque des Particuliers, de la Banque Commerciale et de la Banque des Grandes Entreprises et d’Investissement à travers de multiples canaux, y compris numériques. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.Ecobank.com.

