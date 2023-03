La JING promeut les solutions numériques inclusives

La coopération allemande à travers la GIZ soutient le gouvernement béninois dans la mise en œuvre d’une transformation numérique durable. Initiée par le Centre de Transformation Digitale du Bénin, la Journée de l’Inclusion Numérique et du Genre (JING) 2023 axée sur la JIF (Journée Internationale de la Femme) a permis de mener plusieurs activités. Ce mercredi 08 mars à Azalai Hôtel, la solution numérique IVR (Interactive Voice Response) en tant qu’approche pour l’inclusion et le renforcement de capacités des populations au Bénin a été présentée à différents acteurs.

Mettre en relief les actions et solutions innovantes mises en œuvre au Bénin. C’est l’objectif de la Journée de l’Inclusion Numérique et du Genre (JING). Elle est une initiative des projets d’appui au Centre de Transformation Digitale (CTD) du Bénin, financée par la coopération allemande et exécutée par la GIZ en partenariat avec le ministère du Numérique et de la Digitalisation. Les activités entrant dans le cadre de la JING ont démarré, le lundi 6 mars avec un hackathon sur la reconnaissance vocale en langue locale. D’une durée de 3 jours, il vise entre autres à identifier des solutions basées sur l’intelligence artificielle et construites autour de l’IVR (Interactive Voice Response).

Ce mercredi 8 mars, la solution IVR a été présentée à différents acteurs notamment producteurs agricoles, représentants de la Fédération des associations des personnes handicapées et partenaires techniques et financiers. Selon Saleem Gadje, Conseiller technique stratégique en digitalisation pour les projets d’appui au CTD du Bénin, la solution IVR a essentiellement pour cibles les producteurs agricoles. « L’idée, c’est de mettre des contenus dans différentes langues locales sur cette solution », a-t-il expliqué. Elle va permettre aux populations vivant dans les régions rurales de consommer plus aisément les contenus éducatifs. Il soutient que « les personnes à besoins spécifiques et celles vivant dans les régions rurales et les femmes ont besoin d’être mieux impliquées sur l’usage du numérique ».

Avec les producteurs agricoles, informe Saleem Gadje, nous leur expliquons quelle est l’utilité de l’internet et comment ils peuvent s’en servir pour améliorer leurs productions agricoles. « Dans les cas des personnes en situation de handicap, il s’agit de mettre en relief leurs besoins et voir comment améliorer l’usage numérique à travers différentes solutions digitales ».

La cérémonie de présentation de la solution IVR a été aussi marquée par un panel de discussion sur l’inclusion numérique à l’ère de la transformation digitale du Bénin et un dialogue multipartite sur la question ‘’comment réduire le gap homme femme dans le numérique ?’’. Elle a été clôturée par une remise de prix du hackathon et du certificat de formation en IA.

Cette première édition de la JING est une contribution aux priorités définies par le gouvernement béninois dans le secteur digital. Selon le responsable du CTD du Bénin, Falk Negrazus, les besoins des femmes et des groupes marginalisés font l’objet d’une attention particulière de la part de la coopération allemande. Le CTD, indique-t-il, est un concept qui est né d’une initiative politique allemande et qui vise la transformation numérique autodéterminée, et d’une approche centrée sur l’humain. « L’initiative vise à réduire la fracture numérique », a ajouté Falk Negrazus. Les projets de la coopération allemande dans le secteur numérique au Bénin appuient la mise en œuvre de l’agenda du ministère du Numérique et de la Digitalisation.

La Journée de l’inclusion Numérique et du Genre (JING) connaîtra également l’organisation d’une formation de 3 jours (13 au 15 mars 2023) à l’endroit des femmes sur l’intelligence artificielle.

Akpédjé Ayosso

8 mars 2023 par ,