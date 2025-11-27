La Haute Cour de Justice sollicite 951,5 millions FCFA pour 2026

La Présidente de la Haute Cour de Justice du Bénin, Professeure Dandi Gnamou, a présenté devant la Commission budgétaire le projet de budget de son institution pour l’année 2026.

Le projet de budget de la Haute Cour de Justice est de 951 492 422 FCFA. Ce budget traduit l’engagement de la Haute Cour de Justice à consolider son rôle institutionnel et à moderniser son fonctionnement. Les ressources permettront de poursuivre la tenue des audiences juridictionnelles, la modernisation administrative et numérique de l’Institution et le renforcement de la pédagogie institutionnelle. « Il faut juger, et j’ai espoir que la représentation nationale va nous y aider », a déclaré la Présidente Dandi Gnamou.

