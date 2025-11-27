La HAAC sollicite 3,46 milliards FCFA pour ses actions en 2026

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320
27 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Elu à la tête du Haut Conseil des Nigériens vivant au Bénin (HCNB) fin Avril dernier, le Président El Hadj Amadou Garba Idrissou, par sa vision et son action, a lancé (…)
Littérature
27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
L’Ambassade de France au Bénin a lancé le Prix Goncourt Choix du Bénin. C’est lors d’une conférence organisée samedi 22 novembre 2025 à l’occasion du Salon National du (…)
Projet de budget 2026
27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Président de la Cour constitutionnelle du Bénin, le Professeur Cossi Dorothé Sossa a présenté ce mercredi 26 novembre 2025 devant la commission budgétaire de (…)
Opération Screen
27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Une opération de la Police Républicaine a permis de mener un contrôle intensif sur le territoire béninois.
Dénommée « L’opération Screen » 2025, elle s’est déroulée au (…)
Session budgétaire à l’Assemblée nationale
27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication du Bénin (HAAC), Édouard Loko a défendu ce mercredi 26 novembre 2025 devant la Commission des (…)
Marchés publics au Bénin
27 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la commune de Dangbo, Monsieur Dansou Sèmassa Marc, a été exclue pour cinq ans de la commande publique au Bénin. La (…)
Protection sociale au Bénin
26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le décret n°2025-672 du 29 octobre 2025 « définit les modalités de mise en œuvre de l’assurance maladie obligatoire » en République du Bénin. Le texte impose la (…)
26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-villages (SAEPmV) (…)
26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
L’arrondissement de Zaffé, dans la commune de Glazoué, a accueilli les (…)
26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-villages (SAEPmV) (…)
26 novembre 2025 par La Rédaction
Gouvernement, organisations d’employeurs et de travailleurs ont, (…)
26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La compagnie Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, mardi 25 novembre, une (…)
26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
A l’EPP de Somé, une localité de l’arrondissement de Kpakpamè, dans la (…)
26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La Présidence de la République prévoit une enveloppe de plus de 6 (…)
26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
À partir du 20 décembre 2025, la Guest House ‘’L’Air de Rien’’, située (…)
26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Par décision en date du 26 novembre 2025, le président de la Commission (…)
26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Zoumarou a (…)
