La HAAC renouvelle les conventions de onze radiodiffusions sonores privées

_Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), monsieur Rémi Prosper MORETTI, a invité onze promoteurs de radiodiffusions sonores privées commerciales et non-commerciales à la cérémonie officielle de renouvellement de leurs conventions. La signature desdites conventions s’est faite ce mardi 15 décembre 2020, au siège de l’Institution en présence des Conseillers à la HAAC._

Conformément à l’article 223 du Code de l’information et de la communication, les promoteurs des radios Aïfa FM, Diaspora FM, Frisson Radio, Deeman Radio, FM Nonsina, Gerddes FM, Radio Immaculée Conception, Radio Sèdohoun, Radio Tokpa, Su Tii Déra FM et la Trans World Radio International (TWR-I), ont rempli de manière satisfaisante les obligations et prescriptions des conventions qu’ils ont signées avec la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC).

Six promoteurs des radiodiffusions sonores présents ont signé leurs conventions renouvelées. Il s’agit de monsieur Karim DEBOUROU, promoteur de la radiodiffusion sonore privée non commerciale "FM NONSINA", madame Noras Natacha AGOUA, promotrice de la radiodiffusion sonore privée commerciale "Aïfa FM", monsieur Lucien AGBOTA, promoteur de la radiodiffusion sonore privée non commerciale "Radio Sédohoun", monsieur Guy KPAKPO, promoteur de la radiodiffusion sonore privée commerciale "Radio Tokpa", monsieur Jean Luc APLOGAN, promoteur de la radiodiffusion sonore privée commerciale "Frissons Radio" et monsieur Sadikou Ayo ALAO, promoteur de la radiodiffusion sonore privée non commerciale " Gerddes FM ".

Par ailleurs, le Président de la HAAC, monsieur Rémi Prosper MORETTI, a invité tous les promoteurs de radiodiffusions sonores privées à régulariser leurs situations vis-à-vis de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, du Trésor Public, du Bureau Béninois du Droit d’Auteur et des droits voisins, de la HAAC, et au respect des exigences techniques des centres de production et des centres d’émission.

« Des lettres vous ont été adressées et un moratoire vous est accordé jusqu’au 31 décembre de l’année 2020 pour corriger les manquements à vos obligations conventionnelles. », a martelé le Président MORETTI.

Pour finir, au nom de tous les promoteurs, monsieur Sadikou Ayo ALAO, promoteur de Gerddes FM, a félicité le collège des Conseillers pour le travail abattu au sein de l’Autorité de régulation. Il a profité de l’occasion pour solliciter leur indulgence dans l’appréciation des manquements aux obligations et demander de faire en sorte que les médias, notamment les radios, puissent se développer dans la sécurité.

