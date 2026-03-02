lundi, 2 mars 2026 -

Séminaire de formation à Cotonou

La HAAC renforce les capacités des journalistes sur la couverture des élections




Une formation itinérante sur la couverture médiatique de l’élection présidentielle de 2026 s’est ouverte ce lundi 2 mars 2026 à l’hôtel Sossa, à Cotonou. Organisée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie, cette formation réunit des professionnels des médias de la zone sud.

Du 2 au 5 mars, des journalistes participent à une session de renforcement des capacités consacrée à la couverture médiatique de l’élection présidentielle de 2026. Selon le Secrétaire général de la HAAC, il s’agit de rappeler les règles professionnelles du métier tout en se mettant à jour en fonction du type d’élection concerné, afin d’éviter les erreurs parfois constatées lors des précédents scrutins. François Awoudou a insisté sur la nécessité de s’adapter aux spécificités des scrutins, notamment en matière de contentieux électoral.

Les médias, acteurs clés de la paix et de la démocratie

Procédant au lancement officiel des travaux, le Vice-président de la HAAC a salué la forte mobilisation des journalistes. « Les élections, surtout présidentielles, constituent toujours un moment crucial dans la vie d’une nation. Dans ce contexte, le rôle du journaliste dépasse la simple diffusion de l’information », a déclaré Mohamed Barré.

À l’approche du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, il a rappelé que les médias ont une responsabilité majeure dans la consolidation de la paix, de la transparence et de la confiance publique. « Il s’agit de garantir aux citoyens une information fiable, vérifiée, pluraliste et accessible afin qu’ils puissent exercer leur droit de vote en toute connaissance de cause », a souligné le Vice-président de la HAAC.

Face aux risques de désinformation, de manipulation et de discours susceptibles de fragiliser la cohésion sociale, la couverture des élections exige rigueur professionnelle, équilibre dans le traitement de l’information et strict respect des textes en vigueur.

Des thématiques clés au programme

Pendant quatre jours, les participants approfondiront plusieurs thématiques essentielles, notamment : le rôle des médias en période électorale ; la feuille de route du reporter en période électorale ; les défis de la logistique électorale.
Les échanges porteront également sur la centralisation des résultats électoraux dans le cadre de la présidentielle ; le contentieux électoral de l’élection présidentielle devant la Cour constitutionnelle du Bénin ; le contentieux répressif et les infractions électorales ; la gestion des réseaux sociaux ; le traitement des sources et les exigences déontologiques.

Au-delà des communications, les organisateurs entendent faire de cette formation un véritable cadre d’échanges et de partage d’expériences entre journalistes issus d’organes de presse aux réalités diverses. Le Vice-président de la HAAC a exprimé le vœu que cette initiative contribue à renforcer le professionnalisme des journalistes et à faire de l’élection présidentielle de 2026 un modèle de transparence et de maturité démocratique.

2 mars 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




