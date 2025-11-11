La HAAC reçoit des matériels informatiques de la Chine

L’Ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin Zhang Wei a remis, mardi 11 novembre 2025, un important lot de matériels informatique au président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC).

10 ordinateurs de bureau, 05 copieurs, 06 imprimantes et 06 disques durs externes. Ainsi se compose le lot de matériels informatiques offerts à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) par la République populaire de Chine.

Ce don, selon l’ambassadeur de Chine Zhang Wei, vise à « accompagner » les « efforts de modernisation et de transformation numérique » de la HAAC afin qu’elle « contribue davantage au développement du Bénin ».

Edouard Cocou Loko, président de la HAAC, a salué un « geste amical et utile ». « Cela dénote des bonnes relations qu’il y a entre la Chine et le Bénin. L’essentiel n’est pas de donner mais de savoir donner ce dont l’ami a besoin », a-t-il ajouté.

La HAAC entend mettre la moitié de ces matériels informatiques à la disposition de ses directions générales.

