La HAAC rappelle les règles aux annonceurs et diffuseurs




La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a rappelé, vendredi, les règles strictes encadrant la publicité des établissements privés d’enseignement au Bénin.

Dans un communiqué publié ce 22 août, la HAAC a rappelé que seuls les établissements agréés ou homologués sont autorisés à faire de la publicité sur les filières officiellement reconnues.

« Les chiffres, statistiques et informations avancés doivent être certifiés par les structures habilitées des ministères en charge de l’éducation », insiste la HAAC.

Toute publicité doit également porter la mention « Vu et approuvé » accompagnée du nom complet de la structure qui délivre l’autorisation.

L’organe de régulation rappelle que la responsabilité d’une publicité mensongère incombe à la fois à l’annonceur et au diffuseur.

Les dirigeants des personnes morales fautives s’exposent à des poursuites pénales. Les diffuseurs encourent les mêmes sanctions que les annonceurs, cette complicité étant « réprimée conformément au droit commun ».

La HAAC en appelle à la « bonne foi », à la « responsabilité professionnelle » et à la vigilance des médias et régies publicitaires afin de garantir le respect de la réglementation.
M. M.

LIRE LE COMMUNIQUE

22 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




