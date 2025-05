La publicité et la promotion des produits pharmaceutiques, de pharmacopée et des pratiques non médicamenteuses de guérison dite miraculeuse ou mystique sont interdites selon le décret 2024-1297 du 6 novembre 2024. Le rappel a été fait par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) à travers un communiqué.

