La HAAC publie une liste de 68 médias à existence légale

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), a publié la liste des organes de presse ayant une existence légale en République du Bénin à la date du 27 juin 2024.

55 Quotidiens, 07 Hebdomadaires, 02 Bi hebdomadaire et 04 Mensuels sont les écrits et parutions périodiques reconnus au Bénin à la date du 27 juin 2024, selon la décision N°24-029 de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC).

DÉCISION DE LA HAAC

9 juillet 2024 par ,