La HAAC publie la réglementation des médias pour la précampagne

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a publié, le 1er octobre 2025, une décision concernant la couverture médiatique pendant la période de précampagne pour les élections législatives et communales prévues pour le 11 janvier 2026.

La précampagne des élections législatives et communale de 2026 au Bénin court de la période du 8 octobre 2025 à 00h00 au 26 décembre 2025, selon l’article 2 de la décision de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC).

« Durant cette période, la diffusion de tout élément de campagne électorale précoce est interdite conformément à l’article 47 du code électoral en République du Bénin », stipule l’article 3.

La HAAC précise qu’« il est formellement interdit à tous les médias de relayer tout élément de campagne électorale relatif aux élections couplées législatives et communales du 11 janvier 2026 avant la période prévue par le code électoral en République du Bénin ».

Les médias peuvent, toutefois, « diffuser : tout autre élément relatif aux élections couplées législatives et communales du 11 janvier 2026, notamment les rencontres d’échanges et d’informations, les déclarations d’adhésion et les cérémonies d’installation des cellules des partis politiques sur toute l’étendue du territoire national ; les communiqués et avis de réunion des partis politiques, des organisations et mouvements politiques ainsi que des candidats ».

