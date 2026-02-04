La HAAC ouvre l’accréditation des journalistes étrangers pour la présidentielle

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Bénin a annoncé l’ouverture de l’accréditation pour les médias internationaux souhaitant couvrir l’élection présidentielle, prévue le 12 avril 2026.

À un peu plus de deux mois du premier tour de l’élection présidentielle au Bénin, les professionnels de la presse étrangère sont désormais « invités à adresser leur demande d’accréditation exclusivement via le site internet » de la HAAC, selon un communiqué en date du 4 février 2026.

La demande doit être adresser en ligne sur le site www.haac.bj via le menu « Services/Accréditations ».

Le communiqué précise que chaque demande doit impérativement comporter en objet la mention : « COUVERTURE MEDIATIQUE DE L’ELECTION DU DUO PRESIDENT ET VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE 2026 ».

Le dossier de candidature doit contenir « le nom de l’organe de presse représenté », l’identité complète du postulant ainsi que « la fonction occupée au sein du média ».

« La date limite de dépôt des demandes est fixée au vendredi 27 février 2026 à 17 heures ».

4 février 2026 par ,