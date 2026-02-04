mercredi, 4 février 2026 -

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Election au Bénin

La HAAC ouvre l’accréditation des journalistes étrangers pour la présidentielle




La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Bénin a annoncé l’ouverture de l’accréditation pour les médias internationaux souhaitant couvrir l’élection présidentielle, prévue le 12 avril 2026.

À un peu plus de deux mois du premier tour de l’élection présidentielle au Bénin, les professionnels de la presse étrangère sont désormais « invités à adresser leur demande d’accréditation exclusivement via le site internet » de la HAAC, selon un communiqué en date du 4 février 2026.

La demande doit être adresser en ligne sur le site www.haac.bj via le menu « Services/Accréditations ».

Le communiqué précise que chaque demande doit impérativement comporter en objet la mention : « COUVERTURE MEDIATIQUE DE L’ELECTION DU DUO PRESIDENT ET VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE 2026 ».

Le dossier de candidature doit contenir « le nom de l’organe de presse représenté », l’identité complète du postulant ainsi que « la fonction occupée au sein du média ».

« La date limite de dépôt des demandes est fixée au vendredi 27 février 2026 à 17 heures ».

4 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




