La HAAC lance un appel pour la sélection des médias

La HAAC a lancé lundi 17 mars 2025, un appel à candidatures sur la base d’un cahier des charges pour la sélection des exploitants de sites Internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse écrite destinés au public. Les frais de dosser sont fixés à 110.000 FCFA à payer au Trésor. Les dossiers de candidatures sont réalisés en deux versions et déposés en version papier au plus tard le mercredi 2 avril. La version électronique doit être aussi envoyée à l’adresse : contact@haac.bj.

18 mars 2025 par ,