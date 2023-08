La HAAC invite les acteurs des médias à plus de professionnalisme

Des organes de presse établis au Bénin, et autres types de communication de masse, les réseaux sociaux notamment feraient l’apologie des coups d’Etat en Afrique en général, et dans la sous-région en particulier. La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a fait le constat et invite les professionnels des médias à plus de professionnalisme. C’est à travers un communiqué en date du jeudi 03 août 2023.

« Les acteurs des médias se doivent de tenir grand compte des textes de la République comme l’a indiqué leur cahier de charges. Aussi doivent-ils assumer leur responsabilité sociale qui leur impose que le traitement des informations susceptibles de mettre en péril la société, requiert du journaliste une grande rigueur professionnelle et, au besoin, une certaine circonspection », c’est la substance d’un communiqué du président de la HAAC jeudi 03 août 2023 après certaines publications dans la presse et sur les réseaux sociaux en ce qui concerne les coups d’Etat en Afrique et dans la sous-région. L’institution en charge de régulation des médias a exprimé sa désapprobation par rapport à certains contenus.

Lire le communiqué de la HAAC

