La HAAC invite au respect du Code électoral et la loi organique

En dehors de la période de campagne électorale, nul n’a le droit d’appeler à voter pour tel ou tel parti politique. La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) à travers un communiqué mardi 22 novembre 2022, a invité les partis politiques en lice pour le scrutin législatif du 08 janvier 2023 au respect des dispositions du Code électoral.

La campagne électorale en vue du scrutin législatif du 08 janvier 2023 n’a pas encore commencé, mais des individus se réclamant de certaines formations politiques en lice pour la prochaine élection législative au Bénin utilisent des moyens de communication de masse pour inviter à voter pour tel ou tel parti politique. La HAAC a fait le constat et met en garde. Outre les appels à voter, ces individus tiennent des discours haineux.

A travers de tels agissements, ces individus selon l’institution en charge de régulation des médias au Bénin, violent les dispositions de l’article 47 du Code électoral qui dispose que « nul ne peut battre campagne en dehors de la période de campagne ». Les messages véhiculés selon le communiqué signé du président Rémi Prosper MORETTI, sont contraires aux dispositions de l’article 4 de la loi organique sur la HAAC relatif au respect de la dignité humaine, à la sauvegarde de l’ordre public et à l’unité nationale. « En tant que garant de la liberté et de la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi, la HAAC invite les uns et les autres au respect scrupuleux des dispositions précitées sous peines de s’exposer à des sanctions légales », a averti le président de la HAAC.

F. A. A.

23 novembre 2022 par