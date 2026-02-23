Radio Maranatha sanctionnée par la HAAC

A travers une décision rendue publique ce lundi 23 février 2026, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), a interdit, et ce, jusqu’à nouvel ordre, l’émission dénommée ‘’Témoignage, qu’a-t-il fait pour toi ?’’ de la radiodiffusion sonore privée non commerciale ‘’Radio Maranatha’’.

La HAAC a décidé de saisir le procureur de la République des déclarations de l’invité sur l’émission incriminée, et adressé un avertissement à la station radio.

Voici l’intégralité de la Décision de la HAAC

