mercredi, 24 décembre 2025 -

Régulation des médias au Bénin

La HAAC impose aux médias la diffusion des messages d’intérêt public




La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), a rendu obligatoire la diffusion des messages d’intérêt public par l’ensemble des médias au Bénin. C’est à travers une décision en date du 19 décembre 2025.

Selon l’article premier de la décision, tout organe de presse est tenu de publier ou de diffuser, sans délai et sans altération, tout message déclaré d’intérêt public par le gouvernement ou transmis sur instruction de la HAAC.
Cette obligation s’applique à tous les supports médiatiques, précise l’article 3.

Elle concerne aussi bien les médias audiovisuels que la presse écrite, les plateformes numériques et les médias en ligne, quels que soient leur nature ou leur mode de diffusion.

Conformément à l’article 2, sont considérés comme messages d’intérêt public ceux relatifs à la sauvegarde de l’ordre constitutionnel et de la paix sociale, à la défense de l’intégrité territoriale, à la protection de la santé publique, à la préservation de l’environnement, ainsi qu’à la sécurité des personnes et des biens.

Tout refus, retard injustifié ou modification du contenu d’un message d’intérêt public expose le média concerné à des sanctions, conformément aux lois et règlements en vigueur, a mis en garde la HAAC.
M. M.

24 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




