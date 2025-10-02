La HAAC autorise Radio « La Voix des Enfants »

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a signé, ce jeudi 02 octobre 2025, à Cotonou, une convention avec la Radio « La Voix des Enfants », portée par l’organisation SOS Villages d’Enfants.

Le président de la HAAC, Édouard C. Loko, et le directeur national de SOS Villages d’Enfants, Salimane Issifou ont signé, jeudi 02 octobre 2025, un accord qui officialise la Radio « La Voix des Enfants ». Placée sous la tutelle de SOS Villages d’Enfants, la radio se veut un espace d’expression pour les enfants orphelins et abandonnés. Elle entend promouvoir leurs droits, sensibiliser sur leur protection et leur donner une place dans le débat public.

« Votre succès sera bénéfique pour toute la Nation », a déclaré le président de la HAAC, saluant une initiative qui enrichit le pluralisme médiatique.

Pour le promoteur, cette étape marque un tournant. « Désormais, les enfants sans soins parentaux adéquats ne seront plus réduits au silence. Leur voix comptera », a affirmé Salimane Issifou.

Avec cette convention, « La Voix des Enfants » rejoint la liste des organes de presse reconnus et régulés par la HAAC.

M. M.

