jeudi, 2 octobre 2025 -

1182 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Médias au Bénin

La HAAC autorise Radio « La Voix des Enfants »




La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a signé, ce jeudi 02 octobre 2025, à Cotonou, une convention avec la Radio « La Voix des Enfants », portée par l’organisation SOS Villages d’Enfants.

Le président de la HAAC, Édouard C. Loko, et le directeur national de SOS Villages d’Enfants, Salimane Issifou ont signé, jeudi 02 octobre 2025, un accord qui officialise la Radio « La Voix des Enfants ». Placée sous la tutelle de SOS Villages d’Enfants, la radio se veut un espace d’expression pour les enfants orphelins et abandonnés. Elle entend promouvoir leurs droits, sensibiliser sur leur protection et leur donner une place dans le débat public.

« Votre succès sera bénéfique pour toute la Nation », a déclaré le président de la HAAC, saluant une initiative qui enrichit le pluralisme médiatique.

Pour le promoteur, cette étape marque un tournant. « Désormais, les enfants sans soins parentaux adéquats ne seront plus réduits au silence. Leur voix comptera », a affirmé Salimane Issifou.

Avec cette convention, « La Voix des Enfants » rejoint la liste des organes de presse reconnus et régulés par la HAAC.

M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




115 millions FCFA pour rénover la "Maison des Médias’’


2 octobre 2025 par Marc Mensah
La "Maison des Médias Thomas Megnassan", symbole de la presse béninoise (…)
Lire la suite

L’UNFPA renforce les capacités des journalistes


2 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Pour une meilleure sensibilisation des populations sur la santé (…)
Lire la suite

Le contrôle des véhicules à vitres teintées démarre par la sensibilisation


2 octobre 2025 par Marina Houénou
Le contrôle de la réglementation sur les vitres teintées des véhicules (…)
Lire la suite

Un ancien conseiller de la Cour constitutionnelle décédé


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Bernard Degboe, ancien conseiller à la Cour constitutionnelle, est (…)
Lire la suite

4 systèmes d’eau potable pour le Zou, l’Ouémé et le Plateau


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 1er octobre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 1er octobre 2025 sous (…)
Lire la suite

Une dizaine d’hôtels de luxe à Cotonou et périphérie en moins de 10 ans


30 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le paysage touristique béninois est en pleine mutation. À Cotonou, (…)
Lire la suite

Le Bénin alerte sur la plateforme ‘’Pépite’’


30 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Centre National d’Investigations Numériques (CNIN) met en garde les (…)
Lire la suite

Les transferts de centres de vote prolongés au 3 octobre


29 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Initialement prévue pour s’achever le 28 septembre, l’opération de (…)
Lire la suite

Voici pourquoi l’État régule la circulation des poids lourds


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable du Bénin José (…)
Lire la suite

30 milliards FCFA du FSD pour électrifier plusieurs communes


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Fonds saoudien de développement (FSD) décaisse un montant global de (…)
Lire la suite

L’impact des transferts de footballeurs sur les paris : résultats du (…)


26 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les insights en matière de transferts de Fabrizio Romano et David (…)
Lire la suite

Des études pour relancer la filière bovine au Bénin


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 24 septembre 2025, la (…)
Lire la suite

Le gouvernement approuve le Plan stratégique 2025-2029 de l’ANPE


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres ce mercredi 24 septembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

Un Registre des associations et fondations mis en place


25 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin dispose désormais d’un Registre des associations et (…)
Lire la suite

Des poursuites judiciaires annoncées pour les propos haineux


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois réagit face à la multiplication des insultes (…)
Lire la suite

Un accord d’exemption de visa entre le Bénin et le Tchad


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Bénin et le Tchad franchissent un nouveau cap dans leur coopération. (…)
Lire la suite

L’INF lance un appel à témoins pour la manifestation de la vérité


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Toute personne détenant des informations est invitée à se manifester (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires