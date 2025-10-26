La Guinée ouvre la voie à un modèle équitable et durable

La République de Guinée accueillera, le mercredi 19 novembre 2025, au Palais du Peuple à Conakry, le Forum parlementaire africain sur la Couverture Santé Universelle (CSU). C’est une rencontre de haut niveau consacrée à la mise en œuvre effective du droit à la santé pour tous sur le continent africain.

Placée sous le haut patronage de S.E. le Général Mamadi Doumbouya, Président de la Transition, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées, et organisée sous la présidence du Dr Dansa Kourouma, Président du Conseil National de la Transition (CNT), cette édition marquera une étape déterminante dans le processus de constitutionnalisation du droit à la santé et dans l’affirmation de la souveraineté sanitaire africaine.

En inscrivant la Couverture Santé Universelle dans sa Constitution en septembre 2025, la Guinée assume son rôle pionnier en Afrique de l’ouest et renforce son engagement envers le droit à la santé. Ce choix audacieux témoigne d’une volonté politique forte de placer la santé au cœur du développement national, comme bien public et pilier de la justice sociale, de la cohésion et de la souveraineté. Cette initiative s’inscrit également dans le cadre du Programme Simandou 2040, le programme de développement socio-économique durable et responsable de la République de Guinée, qui place la santé parmi ses piliers stratégiques.

L’événement rassemblera les plus hautes autorités nationales aux côtés de parlementaires guinéens et africains. Y prendront également part des représentants de haut niveau de la Commission de l’Union Africaine, de l’AUDA-NEPAD, d’Africa CDC, de l’Agence Africaine du Médicament (AMA) et de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Les principales institutions financières africaines et internationales, dont la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque mondiale, le Fonds mondial et Gavi, seront également présentes, de même que des représentants d’organisations de la société civile, de mutualités de santé, du secteur privé, de la diaspora et des milieux universitaires.

L’ouverture solennelle du forum sera présidée conjointement par S.E. le Président de la République de Guinée et le Président de l’Assemblée Nationale. Plusieurs panels de haut niveau aborderont ensuite les enjeux de gouvernance, de financement durable et d’innovations technologiques pour accélérer la réalisation de la Couverture Santé Universelle en Afrique.

« Ce forum a pour ambition de traduire en actes l’engagement constitutionnel de notre pays en faveur du droit à la santé. Il s’agit désormais de mettre en place les mécanismes législatifs, institutionnels et financiers qui permettront à chaque Guinéen d’accéder à une couverture santé universelle réelle, équitable et durable. En réunissant les parlementaires, les ministres, nos partenaires et les institutions africaines, nous posons les fondations d’un système de santé solidaire et souverain, au service de la population », déclare Dr Dansa Kourouma, Président du Conseil National de la Transition (CNT).

Les travaux du Forum aboutiront à l’adoption officielle de la Déclaration de Conakry, un texte fondateur qui fixera les principes, les engagements et les prochaines étapes d’un mouvement parlementaire africain en faveur de la Couverture Santé Universelle. Cette déclaration sera présentée lors des prochains sommets de l’Union Africaine.

