La Garde Républicaine rétablit l’ordre à la Télévision nationale

Le coup d’Etat annoncé par un groupe de putschistes dans la matinée de ce dimanche 07 décembre 2025 sur la Télévision nationale, a été très vite enrayé par les éléments de la Garde Républicaine. Les auteurs de cette tentative de déstabilisation sont encerclés dans les locaux de la Télévision nationale.

Pas de coup d’Etat au Bénin. Le groupe de putschistes qui a annoncé le renversement du pouvoir du président Patrice Talon est désormais aux mains des éléments de la Garde Republiicaine.

La télévision nationale entre temps assiégée par les putschistes en mission de déstabilisation est libérée. L’ordre constitutionnel établi depuis plusieurs années est toujours de vigueur.

Plus de détails à venir.

7 décembre 2025 par ,