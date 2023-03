La Gambie se qualifie pour sa première finale

La Gambie s’offre une première finale de son histoire à la CAN U20. Ceci, après ses échecs au même stade de la compétition en 2007 et en 2021.

Ce lundi 06 mars, les Scorpions de la Gambie ont écarté le Nigeria, sélection la plus titrée dans l’histoire du tournoi (7 sacres), lors du deuxième demi-finale de la CAN U20 au Caire grâce à une réalisation de Bojang.

Dès la 7e minute, Ebrima Singhateh interceptait un ballon de la tête et Adama Bojang se montrait plus prompt que la défense centrale adverse pour s’en saisir et s’en aller ajuster le gardien Chijioke Aniagboso pour inscrire un but plein de sang-froid, son 4e du tournoi.

Le Nigeria avait l’ultime occasion de revenir au score après le recours à la VAR de l’arbitre de la rencontre qui a sifflé un penalty pour une faute du gardien Pa Ebou Dampha. Il avait accroché le pied d’Abdullahi avec sa main. Malheureusement, l’attaquant de La Gantoise a envoyé sa tentative sur le poteau à la 85e minute.

Samedi, la grande finale opposera la Gambie au Sénégal, bourreau un peu plus tôt de la Tunisie (3-0).

J.S

7 mars 2023 par ,