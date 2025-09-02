La Gaani 2025 débute ce vendredi à Nikki

Du 5 au 7 septembre 2025, Nikki accueille l’édition 2025 de la Gaani, la grande fête culturelle et rituelle célébrée par les fils et filles du royaume Baatonu.

Nikki se prépare à vibrer au rythme des traditions Baatonu à l’occasion de la Gaani. Véritable pilier de l’héritage culturel du Nord Bénin, la Gaani se déroulera cette année du vendredi 5 au dimanche 7 septembre 2025 dans la cité impériale de Nikki. Le coup d’envoi sera donné par la sortie des Tambours Sacrés.

Le samedi 6 septembre, les regards se tourneront vers le parcours rituel de l’empereur, un moment fort de communion entre le monarque et son peuple. À cela s’ajoute la présentation solennelle des rois et dignitaires, venus des différentes provinces du royaume.

La clôture de la Gaani, prévue pour le dimanche 7 septembre, sera marquée par l’un des rituels les plus attendus : le Kayessi. C’est lors de ce moment que les princes, dans un acte de loyauté, se soumettent au rituel du rasage.

Bien plus qu’une fête traditionnelle, la Gaani est l’expression vivante d’une identité forte, d’un héritage préservé et d’une spiritualité profonde. Chaque année, elle attire des milliers de visiteurs.

